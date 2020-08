Hoofdsponsors BORA-hansgrohe blijven ploeg langer trouw zaterdag 29 augustus 2020 om 09:06

Goed nieuws voor BORA-hansgrohe. De twee hoofdsponsors van de ploeg van manager Ralph Denk hebben hun overeenkomst verlengd tot 2024. Daarmee is de toekomst van het team voor de komende jaren gewaarborgd.

Denk laat weten trots te zijn dat hij kan blijven rekenen op de steun van zowel BORA, specialist in keukenapparatuur, als fabrikant van sanitaire producten Hansgrohe. “Dit is immers een bewijs van ons harde werk. We hebben de afgelopen jaren al veel bereikt, en in een zeer korte tijd. Dit was niet mogelijk geweest zonder BORA en Hansgrohe. Ik wil hen beiden hiervoor bedanken.”

De meerjarige verbintenis biedt de ploeg nu ook de zekerheid van de planning die nodig is om de volgende stappen in haar ontwikkeling aan te gaan, zegt Denk. “We werken momenteel uit wat die stappen precies inhouden. Mijn grote droom is in ieder geval een overwinning in de Tour de France en we zouden de komende jaren ook graag de WorldTour willen winnen.”