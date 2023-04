Hongerklop slaat Pidcock ver terug in finale Ronde van Vlaanderen: “Stomme fout”

Toen de finale van de Ronde van Vlaanderen losbarstte, zat Tom Pidcock aanvankelijk mee met de grote tenoren. Maar uiteindelijk eindigde de Brit pas als 52ste, op meer dan acht minuten van winnaar Tadej Pogacar. Wat is daar gebeurd? “Een complete hongerklop”, laat Pidcock weten via sociale media.

“Wat een werk hebben deze jongens gisteren verricht”, schrijft Pidcock bij een foto van zijn INEOS Grenadiers-ploeggenoten. “Helaas kon ik het niet terugbetalen. Alles ging perfect tot ik een complete hongerklop had. Het verbaasde me dat ik de streep nog heb gehaald. Een stomme fout, maar er is altijd weer een volgend jaar.”

Pidcock wenst in het bericht zijn ploeggenoot Ben Turner, die zijn spaakbeen brak, beterschap. Daarna kijkt hij vooruit: “Nu een paar weken thuis en dan keer ik terug voor de Ardennen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door ᵀᴼᴹ ᴾᴵᴰᶜᴼᶜᴷ (@tompidcock)