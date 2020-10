Hindley neemt leiding over van Kelderman: “Fijn om de trui in het team te houden”

Jai Hindley is de nieuwe rozetruidrager. De Australiër zag ploeggenoot Wilco Kelderman zaterdag kraken, werd zelf tweede en hield nipt genoeg tijd over op grote concurrent Tao Geoghegan Hart. “Het is heel fijn om de trui in het team te houden.”

“Ik ben sprakeloos”, doet Hindley zijn verhaal na afloop bij de organisatie. “Ik droom hier al sinds mijn jeugd van. Een leiderstrui dragen in een grote ronde is een ongelooflijk privilege. Het is alleen niet ideaal om hem van Wilco over te nemen.”

Hindley wist zaterdag niet van Hart af te komen, die nu zijn grote concurrent voor de eindzege is. “Hij zag er niet goed uit op de eerste beklimming. Toen dacht ik dat ik nog wel weg zou rijden, maar ik had uiteindelijk niet de benen. Ik gaf alles in de laatste kilometers, maar het lukte me niet. In de sprint bleek hij vervolgens te sterk.”

Wetende dat Hart de betere tijdrijder is, is de kans zeer aannemelijk dat Hindley zijn roze trui in de slottijdrit weer moet afstaan. “Ik weet het niet”, eindigt hij. “Ik ga morgen alles geven en dan zullen we het wel zien. Ik ben in ieder geval heel blij met mijn prestaties deze en Giro en met de manier waarop de ploeg heeft gereden.”