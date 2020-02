Hindley bezorgt Team Sunweb Herald Sun Tour, Groves pakt slotrit zondag 9 februari 2020 om 07:59

Jai Hindley mag zich eindwinnaar noemen van de Herald Sun Tour. De Australiër van Team Sunweb won eerder deze ronde de bergetappes naar Falls Creek en Mount Buller en kende geen problemen in de vlakke slotetappe met aankomst in Melbourne. De (laatste) ritzege ging naar Kaden Groves, voor ploeggenoot Dion Smith en Moreno Hofland.

De slotrit van de 67e Herald Sun Tour bestond in feite uit enkele lokale rondes in miljoenenstad Melbourne. De renners finishten na nog geen negentig kilometer en voor Jai Hindley was het zaak om geen fouten te maken in de aanloop naar de eindsprint. De beloftevolle klimmer van Team Sunweb was op weg naar de eindzege in de meerdaagse wielerwedstrijd.

Het devies voor Hindley en de mannen van Team Sunweb: geen fouten maken op weg naar de finish in Melbourne. Het duurde even vooraleer enkele renners een voorsprong wisten uit te bouwen, maar James Whelan, Alexander Cataford, Hiroshi Tsubaki, Brendon Davids en Jay Vine sloegen de handen ineen in de hoop de sprintersploegen te verrassen.

Nummer twee voor Groves, Hofland opnieuw derde

In het peloton zagen we de renners van Team Sunweb en Mitchelton-Scott de boel controleren. De Duitse formatie wilde leider Hindley uit de problemen houden, terwijl het Australische Mitchelton-Scott op zoek was naar een tweede ritzege met de pijlsnelle Groves. De vluchters hielden bijzonder lang stand, maar met nog ruim twee kilometer te gaan was de hergroepering een feit.

In de sprint die volgde bleek Groves duidelijk de snelste. De 21-jarige thuisrijder won met een fietslengte verschil zijn tweede etappe van deze Herald Sun Tour. Smith maakte het feestje voor Mitchelton-Scott compleet door als tweede te eindigen, terwijl Moreno Hofland genoegen moest nemen met de derde plek. De renner van EF Pro Cycling werd eerder al derde in Shepparton en vierde in Wangaratta.

Hindley eindigde keurig als dertiende in de straten van Melbourne en verzekerde zich van de eindzege in de Herald Sun Tour. De 23-jarige renner werd op het eindpodium vergezeld door ontdekking Sebastian Berwick (20) en Damien Howson.