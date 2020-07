Heusden-Zolder krijgt eigen wielerbaan: “Prachtig nieuw uithangbord” zondag 5 juli 2020 om 12:06

In Heusden-Zolder zijn zaterdag de plannen ontvouwd voor de bouw van een gloednieuwe wielerbaan. De plannen bestaan al langer, maar nu is de financiering ook eindelijk rond. “Dit wordt een prachtig nieuw uithangbord voor Vlaanderen en onze wielersport”, zo vertelt de Vlaamse minister van Sport Ben Weyts.

Vlaanderen heeft momenteel slechts één overdekte wielerbaan (in Gent) die voldoet aan de UCI-normen voor internationale evenementen. Dat zal niet lang meer duren, aangezien de overheid nu flink zal investeren in een tweede overdekte wielerbaan in Heusden-Zolder. Op deze baan kunnen dan ook internationale kampioenschappen plaatsvinden.

Aan de bouw van de wielerpiste hangt een prijskaartje van ruim 21 miljoen euro. “Naast de overdekte wielerpiste komt er ook een middenplein met vier sportunits, een gymnastiekhal, een tribune met een capaciteit van 2.000 personen en een medisch centrum. Ook G-sporters kunnen er terecht”, aldus Weyts op een persconferentie.

Klaar in 2023

Het complex moet klaar zijn in 2023 en wordt vanaf dan ook een belangrijk trainingscentrum voor het baanwielrennen. Weyts: “Een topsportinfrastructuur met internationale uitstraling, waar elke wielergekke Vlaming zijn hartje zal kunnen ophalen. De velodroom wordt een trekpleister en de locatie van vele legendarische zeges.”

Marc Borremans, burgemeester van Heusden-Zolder, benadrukt het belang van een wielerbaan. “Een middenplein van 3.000 vierkante meter, een kwalitatieve sportvloer én een grote gymhal voor de lokale clubs. Het is echt super. Dit tilt de sportinfrastructuur in onze gemeente echt naar een hoger niveau.”