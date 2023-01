Het ultieme moment van Jonas Vingegaard wint Mark Gunter Photo Awards

De Nederlander Bram Berkien heeft de Mark Gunter Photo Awards gewonnen. De prestigieuze prijs werd uitgedeeld door het Engelse wielermagazine Rouleur. Berkien, de huisfotograaf van Jumbo-Visma, kreeg de award voor een plaat die hij na afloop van de Tour de France schoot. Op de afbeelding zien we eindwinnaar Jonas Vingegaard zijn vrouw Trine Hansen omhelzen.

“Het is technisch niet de beste foto, maar wel het mooiste moment dat ik in mijn loopbaan als fotograaf heb gefotografeerd”, zei Berkien eerder in de wintereditie van RIDE over de desbetreffende foto. “Dit beeld zegt zoveel. Elke liefhebber snapt dit. Dit is net na de finish van de slotrit van de Tour de France op de Champs Elysées. Na de rit gaat Jonas Vingegaard zich even opfrissen in een tentje onder de tribunes direct aan de finish. Het is het eerste moment dat hij na alle gekte voorbij de finish voor zichzelf heeft. Hij valt daar in de armen van zijn vriendin Trine.”

“Je ziet de voldoening dat de klus is geklaard”, aldus Berkien. “Er valt een last van zijn schouders. Het mooie is dat er ook nog een paar zonnestralen precies door de openstaande deur op hem vallen en op de gele Jumbo-Visma helmen op de poster waar het peloton op staat tijdens de passage van de beruchte brug in Denemarken. Deze foto toont liefde en intimiteit. Het mooie is dat Jonas me drie dagen later aanspreekt en vraagt of ik weet wie die foto heeft gemaakt. Dat geeft dus aan dat hij zich helemaal niet bewust was, dat ik er op dat moment bij was. Het is fijn om te horen dat ik onopvallend mijn werk doe.”

We are pleased to announce the winners of the #MarkGunterPhotoAwards2022, Professional category. In first place was Bram Berkien for his stunning photo capturing Jonas Vingegaard after his Tour de France win. See the full list of winners: https://t.co/1IOs088ILI pic.twitter.com/KTHHoInHXt — Rouleur (@rouleur) January 25, 2023