Het Rotterdam Cycling Festival: toertochten, gezelligheid en Tour de France!

Op 1 en 2 juli vindt de tweede editie van het Rotterdam Cycling Festival plaats. Een fietsfeest dat bestaat uit toertochten, klassementen en natuurlijk verschillende Tour de France componenten.

Programma

Het terrein van wielerclub RWC Ahoy is de startplek van de tour rides. Er vertrekken op zaterdag honderden fietsers om geld in te zamelen voor kankeronderzoek in het Erasmus MC. Vorig jaar werd er maar liefst een bedrag opgehaald van € 273.036,00.

Er zijn zes verschillende Charity Rides: de Peloton Ride (een toertocht in een gesloten groep) over 120 kilometer, de Tour Rides (vrije toertochten) over 80, 105 en 125 kilometer en de Family Rides over 25 en 45 kilometer voor het hele gezin.

Op zondag is er plek op het programma voor de raceklasses, Jumbo Visma Dikke Banden Races en de Wendy & Leontien Ladies Ride. De Ladies Ride heeft afstanden van 25, 45 en 85 kilometer. De verwachting is dat er rond de 1250 vrouwen aan de start zullen verschijnen.

Het grootste wielercafé van Nederland

Bij terugkomst van de rides wordt er gezamenlijk gekeken naar de eerste twee etappes van de Tour de France. Er staan grote schermen en er is uiteraard gezorgd voor het nodige entertainment. Met alle deelnemers wordt het grootste wielercafé van Nederland gecreëerd.