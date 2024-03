zondag 17 maart 2024 om 12:15

Het geheim achter het succes van Alpecin-Deceuninck? Je leest het in de nieuwe RIDE

Ride Alpecin-Deceuninck heeft zijn eerste monument van 2024 binnen. Met de winst van Jasper Philipsen in Milaan-San Remo is de Belgische formatie succesvol aan zijn voorjaarscampagne begonnen.

Benieuwd naar wat deze ploeg zo succesvol maakt? Je leest het in de nieuwe editie van RIDE Magazine. Voor onze voorjaars-editie spraken we namelijk met Mathieu v/d Poel en zijn trouwste helpers. Zonder renners die de kopman helpen, kan je immers geen succes behalen.

In de nieuwe RIDE lees je nog veel meer verhalen over alles wat de wielersport zo mooi maakt. Onze redactie heeft met veel liefde een 188 pagina's dik magazine samengesteld om de voorjaarsklassiekers met nog meer plezier te beleven.



WAT KAN JE VERWACHTEN VAN DE NIEUWE RIDE?

Demi Vollering en Lotte Kopecky Een dubbel-interview meten

Mathieu van der Poel spreekt zich uit over zijn adjudanten bij spreekt zich uit over zijn adjudanten bij Alpecin-Deceuninck

Sepp Kuss over de impact van zijn Vuelta-zege We spreken metover de impact van zijn Vuelta-zege

Michael Boogerd kijkt terug op zijn eindzege in Parijs-Nice 25 jaar geleden



We maken kennis met de mens achter renner Tiesj Benoot

Matej Mohoric legt uit waarom hij het leven als wielrenner vaak zo wreed vindt legt uit waarom hij het leven als wielrenner vaak zo wreed vindt

We nemen de Merida Silex gravelbike van Mohoric onder de loep, net als de Cube Agree. Daarnaast krijgen onze lezers een exclusief kijkje achter de schermen bij het Europese hoofdkwartier van Specialized

Inspirerende verhalen over de mooiste bestemmingen om zelf te fietsen, zoals Trentino, Liechtenstein, Brides les Bains, Oostenrijk en de Zwitserse regio’s Wallis, Bern en Ticino .

Een reportage over de Kemmelberg , een klassieke klim met een opmerkelijke historie

Het buitengewone verhaal van Maarten Tjallingii aan de uitzonderlijke monstertocht Coast to Coast Challenge waaraan hij vorig jaar deelnam

Raymond Kerckhoffs maakte met kenners hoogleraren Daam Van Reeth en Wim Lagae een analyse van de economische staat van het wielrennen



Wielerfotograaf Cor Vos deelt de mooiste foto’s uit zijn immense archief

Maak jouw fiets klaar voor het voorjaar dankzij de tips van de experts van Shimano en Cyclon

Plus uiteraard de vaste columns van Richard Plugge en Thomas De Gendt

Plus uiteraard de vaste columns van Richard Plugge en Thomas De Gendt