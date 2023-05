Heerlijk fietsen rondom de Veluwe: Schrijf je in voor de OFM. Ride op 18 juni

Bij OFM. doen ze dingen nét even wat anders. Zo verkopen ze niet alleen de beste jeans of de mooiste maatpakken, vanaf dit seizoen organiseren ze met de OFM. Ride Series 2023 ook een reeks uitdagende toertochten. Op 18 juni wordt er afgetrapt met de OFM. Ride Veluwe in in Doesburg.

Een serie laagdrempelige wielerevents waar iedereen meer dan welkom is. OFM. Rides zijn uitdagende toertochten voor mannen én vrouwen. Bovenal voor de lol. Maar ook op niveau. Voor zowel de professional als de recreant.

Heerlijk fietsen rondom de Veluwe

De routes van de OFM. Ride doorkruisen het midden en oosten van de Veluwe. Er zijn vier afstanden waaruit je kunt kiezen: Fun (70km), Intense (90km), Endurance (120km) en de Epic (150km). Ga je liever gravellen, kies dan voor de 80km Gravel Ride (80% onverhard).

Start en finish is bij boetiekwarenhuis OFM. Doesburg. Daar is het Finish Village gebouwd, waar iedereen na afloop lekker kunnen relaxen. Voor alle afstanden is om de echte bikkels van de gewone wielrenners te onderscheiden in de finale de Posbank als scherprechter opgenomen.

Schrijf in en ontvang het deelnamepakket inclusief:

Deelname aan OFM . Ride Veluwe 2023.

Gepersonaliseerd stuurbord.

GPX-routes van alle wegafstanden. Powered by Wahoo.

Keuze uit 4 toproutes over de weg (60, 90, 120 & 150 km) Inclusief de befaamde Posbank. Of je kiest voor de gravel ride (80 km).

gravel ride (80 km). Mekanieker support. Met smeersels en onderhoudsmiddelen van Dynamic Bike Care.

+ van je inschrijfgeld gaat € 10 naar de Stichting Mannen voor Mannen, waarmee een vuist wordt gemaakt tegen prostaatkanker.

Ook aan de interne mens wordt gedacht. Zo ontvangt iedere deelnemer:

Perfect bakkie Perfecto Coffee. Gemaakt door onze barista. Voor de start.

Gemaakt door onze barista. Voor de start. Uitgebreide verzorgingspost met oa. fruit – op pauzeplek onderweg. Maar ook pannenkoeken! Made with fun by Canyon.

Brabants worstenbrood heruitgevonden. Dat is Houben Sportenbrood .

. Finish gehaald? Dan drinken we samen een Warsteiner (Alkoholfrei) biertje. Of ander drankje naar keuze natuurlijk.

(Alkoholfrei) biertje. Of ander drankje naar keuze natuurlijk. Een broodje hamburger, maar dan anders. Grilled op de kamado van The Bastard

Plus een premium goodiebag t.w.v. 75 euro bestaande uit:

De 212 pagina’s dikke Tourgids van RIDE Magazine cadeau (t.w.v. 9,95)

cadeau (t.w.v. 9,95) OFM . Ride Team koerssokken. by Grupetto (t.w.v. € 9,95)

. Team koerssokken. by (t.w.v. € 9,95) Classic Canyon koerspet (t.w.v. € 9,95)

koerspet (t.w.v. € 9,95) Drinkbidon Cycleur de Luxe x OFM . (t.w.v. € 14,95)

(t.w.v. € 14,95) Komoot regiopakket cadeau (digitaal. t.w.v. 8,99)

regiopakket cadeau (digitaal. t.w.v. 8,99) Pure Power Sport Energy Bar (t.w.v. 3 euro)

Energy Bar (t.w.v. 3 euro) OFM . Fashioncheque. Ook naast de fiets er goed uit zien? #jekanhetaan (t.w.v. 20 euro)

Fashioncheque. Ook naast de fiets er goed uit zien? #jekanhetaan (t.w.v. 20 euro) Dit alles neem je makkelijk mee. In de Limited OFM . Ride Musette. (t.w.v. 9,95)