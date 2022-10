Harrie Lavreysen voor vierde keer op rij wereldkampioen sprint

Harrie Lavreysen heeft zich op het WK baanwielrennen in Frankrijk voor de vierde keer op rij gekroond tot wereldkampioen sprint. Na gouden medailles in Pruszków (2019), Berlijn (2020) en Roubaix (2021) was de Nederlander ook in Saint-Quentin-en-Yvelines de allerbeste op dit onderdeel.

De Australiër Matthew Richardson had geen antwoord op de sprintkwaliteiten van de 25-jarige Lavreysen, die in de eerste heat al overtuigend won en ook in de tweede heat overtuigend afrekende met Richardson. Er stond geen maat op de Nederlander.

In de strijd om het brons was er wat te vieren voor Matthew Glaetzer. De Australiër rekende met 2-0 af met Mateusz Rudyk uit Polen.

Voor Lavreysen is het al zijn derde medaille van dit WK baanwielrennen. Met de teamsprint leed hij met de oranje ploeg een verrassende nederlaag, waardoor hij ‘slechts’ zilver won. Een dag later was Lavreysen wel de beste op de keirin, voor landgenoot Jeffrey Hoogland.