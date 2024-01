zaterdag 13 januari 2024 om 18:51

Harrie Lavreysen te sterk voor Jeffrey Hoogland in halve finale EK sprint

Harrie Lavreysen staat in de finale van het sprinttoernooi op het EK baanwielrennen in Apeldoorn. In de halve finale trof hij zijn landgenoot Jeffrey Hoogland, die hij in twee heats wist te verslaan.

De eerste heat tussen Lavreysen en Hoogland werd eenvoudig gewonnen door de wereldkampioen. Hoogland nam in de voorlaatste ronde de kop, maar zijn tegenstander kwam er in de slotronde met speelsgemak overheen. 1-0.

Er zouden zaterdagavond geen drie duels komen tussen Lavreysen en Hoogland. Ook in de tweede heat bleek Lavreysen namelijk de sterkste. In de voorlaatste ronde dook de wereldkampioen onderdoor bij Hoogland en sloeg hij meteen een gat. Die bres werd niet meer gedicht.

In de finale, later vanavond, zal Lavreysen het op moeten nemen tegen Mateusz Rudyk. De Pool rekende in de halve finale af met de Israëliër Mikhail Iakovlev. Ook Rudyk had slechts twee heats nodig om het pleit te beslechten.