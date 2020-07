Harrie Lavreysen: “Ik denk dat ik nog maanden alleen studeer en train”

Baansprinter Harrie Lavreysen verwacht nog maanden alleen maar te studeren en te trainen. Het Europees kampioenschap staat weliswaar in de herfst gepland, maar hij betwijfelt of dat doorgaat.

Normaal gesproken was het nu aftellen geweest voor Lavreysen tot de olympische wedstrijden op de 250-meterbaan van het Izu Velodrome, die volgende week moesten plaatsvinden. Maar nu de Spelen met een jaar zijn uitgesteld, rest voor de baansprinter niets anders dan trainen en zich focussen op zijn studie bedrijfskunde, die hij in de coronabreak weer heeft opgepakt.

“Ik denk dat ik nog maanden alleen studeer en train”, citeert NU.nl de wereldkampioen teamsprint, Keirin en sprint van Berlijn (2020). “Ik mis de wedstrijden wel en dan vooral het streven om alles tot in detail goed te doen. En als ik veel wedstrijden achter elkaar rijd, dan merk ik dat ik tactisch steeds sterker word. Daar is niet op te trainen.”

Energie

Toch denkt hij dat hij zich ook met alleen maar trainen verder kan ontwikkelen, dankzij de sterkte van de nationale baanploeg. “Mijn grootste concurrent is Jeffrey Hoogland. Die zie ik elke dag en die wil mij graag verslaan. Dat geeft energie. En zo zijn er meer. We hebben in Nederland acht of negen toprenners, waardoor we een nationale wedstrijd kunnen houden op wereldniveau.”

Hij vreest wel eens dat de Spelen ook in 2021 worden afgelast. “Als het weer niet doorgaat is dat wel een klap. Ik wil wel drie, vier keer meedoen aan de Spelen en dan wordt mij er een ontnomen. Het kan ook zijn dat er alleen Japans publiek aanwezig mag zijn of dat het stadion leeg moet blijven. Maar ik ben en blijf nu positief en kijk uit naar Tokio. Volgend jaar moet het gebeuren.”

Yesterday would have been the opening of the @olympics 2020. Now we've got another year to prepare ourselves for the ultimate goal! So let's stay positive and take this opportunity in our advantage! 📰 #pressconference #olympics #oppapendal 📷 @prosho… https://t.co/cchfIarvbt pic.twitter.com/23lrsR6Cvj

— Harrie Lavreysen (@HarrieLavreysen) July 25, 2020