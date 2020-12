Hagens Berman Axeon presenteert dertienkoppige selectie

Het zag er in het najaar even slecht uit voor Hagens Berman Axeon, maar de Amerikaanse opleidingsploeg is overeind gebleven. Dertien coureurs zullen komend jaar de kleuren van het team van Axel Merckx verdedigen.

Vijf renners van Hagens Berman Axeon maken volgend jaar de stap naar de profs. Jakob Egholm gaat naar Trek-Segafredo, Kevin Vermaerke kiest voor Team Sunweb, André Carvalho sluit aan bij Cofidis, Jens Reynders maakt de overstap naar Sport Vlaanderen-Baloise en Edward Anderson werd enkele dagen geleden aangekondigd bij Alpecin-Fenix.

Lian Holowesko, Sean Quinn, Michael Garrison, Cole Davis, Jarrad Drizners en Pedro Andrade blijven de formatie trouw. Nieuwe gezichten zijn voornamelijk Amerikanen: Simon Jones, Lucas Bourgoyne, Matthew Riccitello, Samuel Janisch en Colby Lange. De Brit Joseph Laverick en de Portugees Diogo Barbosa maken de ploeg compleet.

Selectie Hagens Berman Axeon voor 2021

Pedro Andrade

Diogo Barbosa

Lucas Bourgoyne

Cole Davis

Jarrid Drizners

Michael Garrison

Liam Holowesko

Samuel Janisch

Simon Jones

Colby Lange

Joseph Laverick

Sean Quinn

Matthew Riccitello