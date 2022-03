Groupama-FDJ met Michael Storer en Attila Valter naar Ronde van Catalonië

Groupama-FDJ heeft op Twitter hun selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Catalonië. Michael Storer en Attila Valter zijn de speerpunten van de ploeg. Rudy Molard komt dan weer voor het eerst dit seizoen in actie.

Storer, Valter, Molard, Bruno Amirail, Matteo Badilatti, Quentin Pacher en Sébastien Reichenbach zijn de namen voor de Franse ploeg in de Ronde van Catalonië. De Spaanse etappekoers gaat maandag van start in Sant Feliu de Guíxols, waar de renners meteen een lastige etappe krijgen voorgeschoteld. Gefinisht wordt er op zondag 27 maart in Barcelona.

Valter reed vorige week nog een sterke Strade Bianche, waar hij de vierde plaats op zijn naam schreef. Amerikaan Storer daarentegen reed tot nu toe een anoniem seizoen met weinig ereplaatsen.

Lundi, début du Tour de Catalogne !

Voici notre composition d'équipe ⤵️