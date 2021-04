Greg Van Avermaet op podium in De Ronde: “Was het hoogst haalbare”

Greg Van Avermaet mocht nog eens op het podium stappen van de Ronde van Vlaanderen. De kopman van AG2R Citroën won achter winnaar Kasper Asgreen en nummer twee Mathieu van der Poel een sprintje van Jasper Stuyven om de derde plaats. “Dit was zeker het hoogst haalbare”, reageert Van Avermaet in het flashinterview.

“Ik was niet bij de beteren, zeker niet bij de beste drie”, aldus de olympische kampioen. “Op ervaring wist ik dat ik in de achtervolgende groep moest blijven en dat ik dan voor het podium kon strijden. In de laatste drie kilometer demarreer ik dan op het perfecte moment met Jasper Stuyven uit die groep. Ik ben dan ook super content dat ik nog op het podium sta in de Ronde.”

‘Ik had niet de punch om de grote mannen te volgen’

Van Avermaet spreekt van een moeilijke en lange finale. “Het was een strak tempo vanaf de Molenberg en zeker niet gemakkelijk. Ik moest er toch wat inkomen en had gehoopt net iets beter te zijn, maar vond dat ik niet genoeg was. In de achtervolging was ik wel goed, maar ik had niet de punch om de grote mannen op die momenten te volgen”, is hij eerlijk.

Dat hij in de sprint om plek drie de op papier snellere Stuyven klopt, tekent de zware koers. “Je voelt dat iedereen dan wat minder is. Op die momenten ben je nooit echt zeker over je sprint. Met een beetje energie win je de sprint en ik voelde dat ik wat over had om Jasper te kloppen”, aldus Van Avermaet. “Ik ben tevreden dat ik hier kan staan. Hier kan ik op bouwen voor de volgende wedstrijden.”