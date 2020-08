Greg Van Avermaet: “Een van de zwaarste dagen op de fiets” zondag 2 augustus 2020 om 08:30

Greg Van Avermaet eindigde na een felbetwiste editie van Strade Bianche als achtste in Siena, op meer dan vier minuten van zijn winnende landgenoot Wout van Aert. “Dit was een van de zwaarste dagen op de fiets”, zo vertelt Van Avermaet na een snikhete dag in Toscane.

De kopman van CCC wist de belangrijke schifting op de cruciale gravelstrook van Monte Sante Marie te overleven, maar bleek in de finale niet sterk genoeg om renners als Van Aert, Maximilian Schachmann en Davide Formolo te volgen. “Het was echt superwarm en de gravelstroken lagen er dit keer verraderlijk bij”, aldus Van Avermaet.

“Ik voelde me lange tijd erg goed, maar op een gegeven moment begon ik de warmte te voelen. Ik reed mezelf een beetje voorbij tijdens de eerste serieuze aanval. Ik voelde me vanaf dat moment plots veel minder. Het doel was daarna om de beste renners zo lang mogelijk te volgen, in de wetenschap dat ik niet meer kon winnen.”

“Dit is toch de eerste serieuze inspanning van het jaar”

Van Avermaet werd in 2015 en 2017 al eens tweede in de Toscaanse wittewegenklassieker, maar moest gisteren dus genoegen nemen met een achtste stek. “En toch ben ik redelijk tevreden over mijn wedstrijd. Ik vreesde voor aanvang al een beetje voor een dergelijk koersverloop. Dit is toch de eerste serieuze inspanning van het jaar. Ik voelde me na de finish behoorlijk ziek, zo diep ben ik gegaan.”

“We hebben het wel over Strade Bianche. We herbeginnen niet met de openingsetappe van een Ronde van Valencia. Dat is wel een groot verschil. Of ik blij ben dat we weer kunnen koersen? Momenteel niet”, zo antwoord de regerend Olympisch kampioen met een glimlach. “Ik hou nog steeds van deze wedstrijd, maar stel me die vraag morgen nog maar een keer.”

Philippe Gilbert (25e): “Mijn fietscomputer gaf 40 graden Celsius aan”

Philippe Gilbert kwam negen jaar geleden nog als eerste aan in Strade Bianche, maar speelde dit keer geen rol van betekenis. De klassiekerspecialist van Lotto Soudal kwam als 25e over de streep, een kwartier na de glorieuze binnenkomst van Wout van Aert. “Het was een loodzware koers”, zo concludeert Gilbert in gesprek met Sporza.

“Het was ook nog eens ontzettend warm. Mijn fietscomputer gaf 40 graden Celsius aan.” Gilbert kreeg onderweg af te rekenen met flink wat materiaalpech. “Dan is het niet mogelijk om voor de zege te strijden. Ik kwam uiteindelijk samen met Julian Alaphilippe over de streep. We hebben nog veel renners gezien die geparkeerd stonden.”