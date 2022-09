Gravelty Veluwe: Unieke graveltocht door het grootste natuurgebied van Nederland

Ad

NL Tour Rides organiseert dit weekend de Gran Fondo Veluwe; een unieke graveltocht door het grootste natuurgebied van Nederland. Over rustige wegen, door de bossen, hei en heuvels kun je een on-Nederlands mooie toertocht rijden. Wees er snel bij en schrijf in. Er zijn slechts 200 startplaatsen beschikbaar.

De Gravelty Veluwe koerst door de Noord-Westelijke Veluwe. De route is 90 kilometer lang en kent een route die voor 90% over onverhard terrein gaat. Start en finish is bij het imposante Kasteel Canneburch in Vaassen, net boven Apeldoorn. Voor deze route heeft NL Tour Rides de mooiste wegen en paden over de Noordelijke Veluwe gevonden. De Veluwe kent eindeloos veel kilometers prachtige gravelpaden, bossen en heidegebieden. Genieten met de G van Gravel!

Start ‘s ochtends met een goede bak koffie op het terras van het Koetshuis bij het kasteel. Voor onderweg krijg je een Maxim sportvoeding mee en een ravitailleringspakket. Na de finish is er party met DJ, Lucky 13 bier en een overheerlijk broodje Pulled Pork. Deelname is inclusief Gravelty Koerspet.

Deelname kost € 29. Het overvolle Gran Fondo Veluwe deelnamepakket bevat:

Deelname aan de GF Veluwe 2022 (keuze uit drie afstanden)

Finishers-medaille uitgereikt door onze rondemissen

Toproutes rondom het grootste natuurgebied van Nederland

Regiopakket van Komoot (t.w.v. € 8,99)

Verse koffievoor de start

Vers getapt biertje na de finish (of een ander drankje)

na de finish (of een ander drankje) Gepersonaliseerd stuurbord

Technische ondersteuning door onze partner Cyclon

Uitgebreide verzorgingsposten onderweg