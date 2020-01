Graf en Müller rukken op naar de leiding in de Zesdaagse van Berlijn

Andreas Graf en Andreas Müller zijn de nieuwe leiders in de Zesdaagse van Berlijn. Op de tweede avond wisten de Oostenrijkers de concurrentie op achterstand te zetten. Drie koppels, waaronder Wim Stroetinga met Moreno De Pauw, volgen nu op een ronde.

Wim Stroetinga en Moreno De Pauw hadden de eerste avond afgesloten als leiders, maar wel in dezelfde ronde als de koppels Kneisky-Reinhardt, Hester-Wulff Frederiksen en Andreas Graf met Andreas Müller. Het laatstgenoemde duo zou meteen een belangrijke slag slaan door de eerste koppelkoers van de avond te winnen met een ronde voorsprong op de tegenstand. Daarmee werd tevens de leiding in het algemeen klassement ingenomen.

Later op de avond won Stroetinga de tweede derny-race na enkele vlammende slotronden achter gangmaker Ron Zijlaard. Het was echter wachten tot wat de tweede en laatste koppelkoers van de avond zou brengen. De wedstrijd over dertig minuten stelde niet teleur, want vrijwel vanuit het startschot werd er aangevallen. Onder meer Stroetinga-De Pauw en Hester met Wulff testten de tegenstand, maar het eerste offensief werd afgeslagen.

Topkoppels blijven elkaar bestoken

Slechts enkele minuten later is het alsnog raak. Kneisky-Reinhardt, Stroetinga-De Pauw en Graf met Müller pakten rondewinst en ook het vierde topkoppel, Hester-Wulff, ging even later rond. Het was dan wachten tot na halfkoers vooraleer de favoriete duo’s elkaar weer bestookten. Stroetinga lanceerde De Pauw en het Nederlands-Belgische gelegenheidskoppel pakte een winstronde, net als Kneisky-Reinhardt en Hester met Wulff.

Ditmaal moesten Graf en Müller antwoorden, want hun zuurverdiende rondewinst van eerder op de avond stond op de tocht. In de afsluitende veertig ronden sloten de Oostenrijkers aan bij een aanval van Stephen Hall en Joshua Harrison en samen met de Australiërs gingen ze rond. Zij waren nog maar net aangesloten of een nieuwe aanval was op touw gezet. De versnelling van Kneisky-Reinhardt, Stroetinga-De Pauw en Hester met Wulff werd echter afgeslagen.

Op tien ronden voor het einde versnelden die drie koppels nog eens, waarna Graf en Müller knap reageerden. Deze vier teams, waaruit dinsdag wellicht ook de eindwinnaar voortvloeit, dubbelden het peloton. Hun onderweg verdiende punten brachten Graf en Müller uiteindelijk de winst én het volle pond voor het algemeen klassement. Daarin namen de Oostenrijkers vanavond de leiding over van Stroetinga en De Pauw, die nu derde staan.

Zesdaagse van Berlijn 2020

Stand na dag 2

1. / Andreas Graf – Andreas Müller – 158 punten

2. / Morgan Kneisky – Theo Reinhardt – 177 punten en 1 ronde

3. / Wim Stroetinga – Moreno De Pauw – 173 punten en 1 ronde

4. / Marc Hester – Oliver Wulff Frederiksen – 165 punten en 1 ronde

5. / Stephen Bradbury – Chris Latham – 114 punten en 4 ronden

6. / Stephen Hall – Joshua Harrison – 107 punten en 5 ronden

7. / Denis Rugovac – Ludek Lichnovský – 96 punten en 5 ronden

8. / Arne Birkemose – Anders Fynbo – 92 punten en 5 ronden

9. / Moritz Augenstein – Nils Weispfennig – 91 punten en 5 ronden

10. / Henning Bommel – Kersten Thiele – 87 punten en 5 ronden

11. / Matt Bostock – Andrew Tennant – 82 punten en 5 ronden

12. / Richard Banusch – Sebastian Schmiedel – 78 punten en 5 ronden

13. / Bartosz Rudyk – Damien Slawek – 69 punten en 5 ronden

14. / Imerio Cima – Vladislav Kulikov – 97 punten en 6 ronden

15. / JB Murphy – Marc Potts – 39 punten en 6 ronden

16. / Bryan Boussaer – Moritz Malcharek – 49 punten en 9 ronden