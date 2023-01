Goede winter voor Julian Alaphilippe: “Hij wil het moeilijke jaar achter zich laten”

Julian Alaphilippe zal 25 januari met de Challenge Mallorca (25-29 januari) zijn eerste koers van het seizoen rijden. De Franse oud-wereldkampioen hoopt er meteen revanche te nemen op het mindere 2022. “Alaphilippe heeft een goede winter gehad”, aldus ploegleider Tom Steels.

Alaphilippe zal samen met Kasper Asgreen, Ethan Vernon, Tim Declercq, Fausto Masnada, Casper Pedersen en Florian Sénéchal in actie komen in Mallorca. “Als ik naar ons team kijk, denk ik dat we kunnen zeggen dat elke renner de kans heeft om iets te presteren”, vertelt Steels op de site van Soudal Quick-Step.

“Natuurlijk kijken we er naar uit om Julian weer in actie te zien”, gaat de Belg verder. “Hij heeft een moeilijk jaar achter de rug en wil dat jaar graag achter zich laten. Het zal niet makkelijk zijn, want zelfs de makkelijkere ritten zijn hier nog steeds behoorlijk zwaar. Alle jongens hebben echter een goede winter achter de rug en zijn erg gemotiveerd.”

