zondag 1 oktober 2023 om 18:46

Goed nieuws: Marianne Vos zit na operatie weer op de fiets

Marianne Vos werd eind augustus geopereerd aan haar liesslagader, maar zit inmiddels weer op de fiets. Dat heeft de Nederlandse renster van Jumbo-Visma laten weten via Instagram. “Ik ben blij met de progressie”, aldus Vos, die dit jaar niet in actie zal komen als veldrijdster.

“Het is nu vijf weken na de operatie en ik zit inmiddels weer op de fiets. Ik ben blij met de geboekte progressie. Tijdens de eerste vijf weken van mijn revalidatie mocht ik geen fysieke activiteiten doen. Sinds deze week zit ik dus weer op de fiets, voor een ritje van een uur om de dag. Ik mag de komende weken geleidelijk aan de duur en intensiteit verhogen. In week acht mag ik dan dagelijks twee uur trainen.”

Het begint toch alweer te kriebelen bij de inmiddels 36-jarige Vos, die nog tot eind 2025 is verbonden aan Jumbo-Visma. “Ik heb absoluut het beste gemaakt van mijn tijd zonder fiets, maar ik kijk uit naar de komende periode en ben nieuwsgierig om weer te trainen.”

Geen veldritten in 2023

Het is nog onduidelijk wanneer Vos weer kan terugkeren in wedstrijdverband, maar zeker is wel dat ze dit jaar geen crossen zal betwisten. “Ik heb vorige week een plan gemaakt voor 2024 met mijn nieuwe coach Rutger Thijssen. De focus zal allereerst liggen op het bouwen van een solide basis. Dit betekent dat er geen veldritten gepland staan”, klinkt het.

Vos had voor haar operatie al langere tijd last van pijn en een gebrek aan kracht in haar linkerbeen. De klachten werden dit seizoen erger, waardoor ze ook niet haar gebruikelijke niveau wist te halen. Desondanks won ze dit jaar nog wel twee etappes in La Vuelta Femenina en behaalde ze ereplaatsen in Dwars door Vlaanderen (3e), de Giro d’Italia Donne en de Tour de France Femmes.