Giulio Ciccone drie jaar langer bij Trek-Segafredo

Giulio Ciccone heeft zijn aflopende contract bij Trek-Segafredo verlengd met nog eens drie seizoenen. De 26-jarige Italiaanse klimmer koerst sinds 2019 voor de Amerikaanse WorldTour-formatie.

Eind januari was Ciccone al dicht bij een akkoord voor een langer verblijf bij Trek-Segafredo, maar nu is alles ook echt in kannen en kruiken. De klimmer is bezig aan zijn derde seizoen in Amerikaanse loondienst, nadat hij eind 2018 besloot te vertrekken bij Bardiani-CSF. Bij deze Italiaanse ploeg wist hij zijn neus nadrukkelijk aan het venster te steken.

Zijn prestaties in de Giro, waar hij in 2016 op slechts 21-jarige leeftijd een rit wist te winnen, waren bij de Amerikaanse ploeg niet onopgemerkt gebleven. In zijn eerste jaar voor Trek-Segafredo won hij opnieuw een etappe in de Giro en pakte hij de winst in het bergklassement. Verder droeg hij in de Tour van 2019 twee dagen het geel.

Ciccone kende in 2020 een ongelukkig seizoen voor Trek-Segafredo, maar dit jaar is hij uitstekend op dreef. Zo werd hij onlangs nog vijfde in de Trofeo Laigueglia. De Italiaan zal later dit jaar in de Vuelta a España zijn vuurdoop beleven als klassementskopman. Ciccone zal in mei eerst nog de Giro d’Italia betwisten.