‘Giulio Ciccone dicht bij contractverlenging tot eind 2023’

Giulio Ciccone is dicht bij een contractverlenging tot eind 2023 bij Trek-Segafredo. Naar verluidt moeten alleen de details nog worden ingevuld.

Dat melden bronnen van La Gazzetta dello Sport. Voor Ciccone moet zijn derde seizoen bij Trek-Segafredo nog beginnen, maar nu al lijkt hij dicht bij een akkoord voor een langer verblijf bij de ploeg. Zijn geplande seizoensstart zag de Italiaan deze week in het water vallen na de afgelasting van de Ronde van Valencia, waardoor hij in de Tour des Alpes Maritimes et du Var voor het eerst in actie komt. Zijn hoofddoelen in 2021 zijn de Giro d’Italia en de Vuelta a España.

De klimmer moest sinds 2019 voor Trek-Segafredo, nadat hij van Bardiani-CSF over kwam. Zijn prestaties in de Giro, waar hij in 2016 op slechts 21-jarige leeftijd een rit wist te winnen, waren bij de Amerikaanse ploeg niet onopgemerkt gebleven. In zijn eerste jaar in het team won hij opnieuw een etappe in de Giro en pakte hij de winst in het bergklassement. In de Tour droeg hij dan twee dagen het geel, waarna zijn doorlopende contract werd verlengd tot eind 2021.

According to @Gazzetta_it sources only some details missing but @giuliocicco1 is likely to renew his contract with @TrekSegafredo till at least 2023, so other two years more. @cycling_podcast @aej_carera — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) January 29, 2021