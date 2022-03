Giro Donne presenteert parcours, vervijfvoudiging van het prijzengeld

De organisatie van de Giro d’Italia Donne heeft de editie van 2022 uit de doeken gedaan. De Italiaanse rittenkoers voor vrouwen telt ook dit jaar weer tien etappes. Ook niet onbelangrijk: de rensters kunnen dit jaar rekenen op een vervijfvoudiging van het prijzengeld.

De 33ste editie van de Giro d’Italia Donne begint met drie etappes op het Italiaanse eiland Sardinië. Op donderdag 30 juni gaat de prestigieuze rittenkoers van start met een korte individuele tijdrit van net geen vijf kilometer in Cagliari, de hoofdstad van de gelijknamige metropolitane stadsregio en van het eiland Sardinië. In rit twee koersen de rensters van Villasimius naar Tortoli, rit drie speelt zich af tussen Cala Gonone en Olbia.

Na drie etappes volgt een eerste (en meteen ook laatste) rustdag, al zal het voor de renners eerder aanvoelen als een reisdag. De Giro-karavaan verlaat namelijk Sardinië voor de eerste rit op het Italiaanse vasteland. Na een onderneming in en rond Cesena gaat het noordwaarts richting Padova, waar de Giro d’Italia Donne zijn apotheose zal beleven. Onderweg koersen de renners onder meer door de regio’s Emilia-Romagna, Lombardije, Trentino-Alto Adige en Veneto.

De koninginnenrit brengt de renners van Prevalle naar de top van de Passo Maniva, maar ook de ritten naar onder meer Bergamo, Aldeno en San Lorenzo Dorsino zijn niet te onderschatten. Op zondag 10 juli kennen we de eindwinnaar van de Giro Donne. Vorig jaar ging de eindzege naar Anna van der Breggen, maar de Nederlandse is inmiddels gestopt en zal haar titel dus niet verdedigen.

Prijzengeld

De organisatie van de Giro d’Italia Donne kwam vandaag niet alleen met het parcours op de proppen. De ronde zit duidelijk in de lift en dat blijkt wel als we kijken naar het prijzengeld voor de eerstvolgende editie. Vorig jaar zat er nog 50.000 euro in de prijzenpot, dit jaar maar liefst 250.000 euro. Een vervijfvoudiging van het prijzengeld, met andere woorden. De winnares van de Giro Donne zal 50.000 euro opstrijken.

De koers zal dit jaar ook live in de huiskamers worden gebracht. De rittenkoers is in de zomer, naar alle waarschijnlijkheid, live te volgen via Eurosport en de Italiaanse publieke omroep RAI. De ronde verzorgt dagelijks een live-uitzending van ongeveer twee uur.

Giro d’Italia Donne 2022 (30 juni – 10 juli)

Etappeschema

30/06 – Etappe 1: Cagliari – Cagliari (4,7 km, ITT)

01/07 – Etappe 2: Villasimius – Tortoli (117,3 km)

02/07 – Etappe 3: Cala Gonone – Olbia, (112,7 km)

03/07 – Rustdag

04/07 – Etappe 4: Cesena – Cesena (120,9 km)

05/07 – Etappe 5: Capri – Reggio Emilia (123 km)

06/07 – Etappe 6: Sarnico – Bergamo (114,7 km)

07/07 – Etappe 7: Prevalle – Passo Maniva (113,4 km)

08/07 – Etappe 8: Rovereto – Aldeno (92,2 km)

09/07 – Etappe 9: San Michele All’Adige – San Lorenzo Dorsino (112,8 km)

10/07 – Etappe 10: Abano Terme – Padova (90,5 km)