Giro 2023: Nog maar vijf ploegen met een complete selectie

Positieve coronatests en ziektegevallen hebben de voorbije dagen voor heel wat opgaves gezorgd in de Giro d’Italia. Sommige teams zijn al flink gedecimeerd, maar vijf ploegen zijn nog op volle oorlogssterkte.

Jumbo-Visma, UAE Emirates, Astana Qazaqstan, Movistar en Bahrain Victorious zijn nog met acht renners in koers. Dat Jumbo-Visma na tien etappes nog op volle oorlogssterkte is, is wel opvallend. De Nederlandse ploeg kreeg vlak voor de Giro namelijk nog af te rekenen met enkele coronagevallen.

De meeste team delen echter in de coronamalaise. Soudal Quick-Step is het zwaarst getroffen: de Belgische formatie heeft met Ilan Van Wilder, Pieter Serry en Davide Ballerini nog maar drie renners in koers.

Uitvallers

De Giro d’Italia heeft al afscheid moeten nemen van liefst 34 renners, maar we zijn pas halverwege de ronde. Dat zijn er nu al meer dan de Giro van vorig jaar. Toen moesten in totaal 27 renners de strijd staken.

Maar het kan nog erger, zo blijkt. In de Giro d’Italia van 2003 – gewonnen door de Italiaanse klimmer Gilberto Simoni – haalden liefst 72 renners de eindstreep in Milaan niet. Een niet onbelangrijke kanttekening: destijds reden ploegen nog wel met negen renners. Tegenwoordig zijn dat er nog acht per team.

This year’s #Giro has the highest number of abandonments (34) of any Grand Tour since covid-19 rocked up in 2020.

Last year’s Vuelta had 32 dropouts at the start of stage 11. It could be a quiet peloton by week three.

— Pete Trifunovic (@PeteTrifunovic) May 17, 2023