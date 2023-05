Giro 2023: Lars van den Berg niet meer van start in etappe acht

Zoek niet meer naar Lars van den Berg in de Giro d’Italia. De knecht van Groupama-FDJ is in de nacht van vrijdag op zaterdag ziek geworden en gaat niet meer van start in etappe acht. Voor Van den Berg was het zijn tweede grote ronde.

“Van den Berg heeft afgelopen nacht problemen gekregen met zijn maag en hij kreeg ook te maken met koorts”, laat Groupama-FDJ weten op sociale media. “Bedankt voor je werk deze week, we gaan je missen.” De Franse ploeg voegt er nog aan toe dat het niet gaat om een besmetting van het coronavirus.

Van den Berg is de achtste renner die moet opgeven in de Ronde van Italië. Eerder gaven onder meer Ramon Sinkeldam, Nicola Conci en Giovanni Aleotti op.

Uitvallers

Etappe 4

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

Etappe 5

Etappe 6

5 Clément RUSSO (TEAM ARKEA - SAMSIC) DNS

Etappe 7

Etappe 8