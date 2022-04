Giro 2022: João Almeida leidt UAE Emirates, Fernando Gaviria sprintkopman

UAE Emirates heeft de definitieve selectie voor de Giro d’Italia onthuld. De ploeg uit de Emiraten gaat met João Almeida voor een goed klassement en hoopt met Fernando Gaviria te scoren in de massasprints.

Almeida deed twee keer eerder mee aan de Ronde van Italië, de enige grote ronde waar hij tot nog toe aan de start verscheen. In 2020 eindigde hij bij zijn debuut als vierde, vorig jaar werd hij zesde. Bij die laatste editie stelde hij zich na een inzinking in de eerste week in dienst van Remco Evenepoel, destijds zijn ploeggenoot bij Deceuninck-Quickstep. Bij zijn nieuwe ploeg is hij dit jaar de enige uitgesproken klassementskopman.

“Dit is een speciale wedstrijd voor me”, zegt Almeida, die dit jaar derde werd in de Ronde van Catalonië en daar ook een etappe won. “Ik heb goede herinneringen aan de Giro en ik heb zin om weer bij elkaar te komen met een fantastisch team, dat samen opzoek gaat naar goede resultaten. Na mijn laatste wedstrijden ben ik op hoogtestage in Sierra Nevada geweest, samen met wat van mijn ploeggenoten. We hebben een uitstekende groep gecreëerd.”

De renners die Almeida in Italië zullen ondersteunen, zijn onder andere de volgenden: Davide Formolo, Alessandro Covi, Rui Costa, Rui Oliviera en Diego Ulissi. Laatstgenoemde won in zijn carrière acht Giroritten en zal een negende niet laten liggen. Gaviria, de sprinter van dienst bij UAE, heeft al vijf etappes in de Giro op zijn naam. Met de hulp van vooral Maximiliano Richeze zal hij daar nog wat extra ritten aan toe willen voegen.