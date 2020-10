Giro 2020: Voorbeschouwing op de laatste bergetappe naar Sestriere

Na de ingekorte sprintrit naar Asti gaat het peloton nog een keer de bergen in. Niet de Colle dell’Agnello en de Col d’Izoard staan op het programma, maar een driedubbele beklimming van Sestriere. Is dat in het voordeel van rozetruidrager Wilco Kelderman? Een belangrijke bergrit met alleen nog de tijdrit naar Milaan op het programma hierna. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten voor de rit naar Sestriere.

Parcours

De organisatie van de Giro d’Italia had een heuse grande finale in gedachten voor de 103e editie van de ronde. Een loodzwaar slotweekend met op zaterdag een heroïsche bergetappe over de Colle dell’Agnello en de Col d’Izoard richting wintersportdorp Sestriere, gevolgd door een allesbeslissende individuele tijdrit naar Milaan. De tijdrit naar Milaan gaat door, maar de twintigste etappe van de Giro d’Italia is grondig onder handen genomen.

De passage over de Agnello, Izoard en Montgenèvre is vervangen door een drievoudige beklimming naar het skidorp Sestriere. Mauro Vegni, de grote baas van het organiserende RCS Sport, legt uit. “We moeten de voorlaatste rit wijzigen. De toestemming van de Franse prefectuur voor de passage van de koers is ingetrokken. Op grond van de aangescherpte coronamaatregelen die zijn aangenomen door de trans-Alpijnse autoriteiten, werd ons verteld dat we niet over Frans grondgebied kunnen trekken.”

Daardoor kunnen de Colle dell’Agnello, de Col d’Izoard en de Montgenèvre niet omhoog worden gereden. In plaats daarvan wordt drie keer geklommen naar Sestriere; een keer vanuit Pragelato, vanaf de oostkant, en tweemaal vanuit Cesana (de westkant). Vegni: “Het is een etappe die ons de garantie geeft dat die ook plaatsvindt in geval van slecht weer.” Toch is het slecht nieuws voor de renners die nog één keer alles uit de kast willen halen in de hoop de Giro d’Italia op zijn kop te zetten.

Ook in de hertekende etappe wordt het startsein gegeven in Alba, in de heuvels van Zuid-Piēmont en niet zo gek ver van de bekende steden Milaan en Turijn. Je kunt je als toerist vergapen aan de stokoude kerken en overblijfselen uit de Romeinse tijd. De Giro organiseerde ook tweemaal een finish in de stad aan de oever van de rivier Tanaro. Guido Reybroeck (1964) en Alessandro Petacchi (2004) mochten hier lang geleden de handen in de lucht steken.

Beginnend vanuit Alba liep de route in eerste instantie via Brossasco naar de Colle dell’Agnello, waar de grens werd overgestoken. Nu gaat de route nog voor Brossasco naar het noorden, naar de tussensprint in Saluzzo. Vandaar wordt in noordwestelijke richting (10 km aan ongeveer 6%) via Pragelato omhoog naar Sestriere gereden. Daar passeren de renners na 137,9 kilometer voor het eerst. De eerste klim is echt een loper.

Via Cesana wordt in twee ronden van 26 kilometer nog twee keer geklommen naar Sestriere (meer dan 10 km aan 6%), waar na 190 kilometer wordt gefinisht. Het zwaartepunt van deze laatste twee beklimmingen, die lastiger zijn dan de eerste klim, vanuit Cesane Torinese ligt in de laatste 6,5 kilometer. Daar gaat het stijgingspercentage nauwelijks onder de 7% over toch wel smalle wegen.

De (driedubbele) beklimming naar Sestriere is, zeker in vergelijking met de geschrapte Agnello en Izoard, zeker niet de zwaarste col in deze Ronde van Italië. Alleen, na drie weken afzien zullen de verschillen ook hier oplopen.

Wie weet zich straks in een rijtje met Eduardo Chozas, Miguel Induraín (klimtijdrit), Pascal Richard, Jan Hruška (opnieuw een tijdrit), José Rujano, Vasil Kiryienka en Fabio Aru te plaatsen? Deze renners wisten in het verleden een Giro-etappe te winnen met aankomst in Sestriere.

Als alle renners zijn binnengedruppeld en de kruitdampen zijn opgetrokken, kunnen we de schade opmeten en een klassement opmaken. En weten we ook meteen of we nog een razendspannende ontknoping mogen verwachten in de slottijdrit naar Milaan.

Start: 11.00 uur in Alba

Finish: tussen 16.10 en 16.45 uur in Sestriere

Afstand: 190 kilometer

Favorieten

Voor de favorieten van de rit pakken we even de situatie in de top van het klassement erbij. Wilco Kelderman leidt met een minimale voorsprong op ploeggenoot Jai Hindley (12 seconden) en INEOS Grenadiers-kopman Tao Geoghegan Hart (15 seconden). Pello Bilbao is vierde op 1.19 minuut en João Almeida op 2.16 minuut. Daarachter is Jakob Fuglsang de nummer zes op vier minuten.

De bergrit naar Sestriere is de laatste kans om de concurrentie in een direct gevecht op achterstand te rijden. Maar de strijd is na zaterdag nog niet klaar, omdat zondag nog de (vlakke) tijdrit naar Milaan op het programma staat. Van de top-5 is Hindley de minste tijdrijder, dus hij zal met voorsprong aan die tijdrit moeten beginnen wil hij nog kans maken op de eindzege. Kelderman, Hart en Bilbao beschikken op hun beurt over een meer dan prima tijdrit. Houd de dag van zondag dus ook in je achterhoofd als er spelletjes gespeeld worden op weg naar Sestriere.

De beste klimmers in deze laatste week? Dat zijn duidelijk Tao Geoghegan Hart en Jai Hindley. In de etappes naar Piancavallo en Laghi di Cancano toonden zij dat meer dan aan. De vraag is of de driedubbele beklimming naar Sestriere lastig genoeg is voor de jonge Brit en de jonge Australiër om het verschil te maken. De druk zal bij INEOS Grenadiers liggen. Hart zal, met het oog op de tijdrit, een voorsprong willen pakken op roze trui Wilco Kelderman.

Jai Hindley zal (opnieuw) als waakhond meeschuiven met Hart, mocht zijn kopman niet kunnen volgen. Als Kelderman door het ijs zakt, dan zijn alle ogen bij Team Sunweb opeens gericht op Hindley. Hij heeft weliswaar een voorsprong van drie seconden in het klassement, dat is voor de klimmer zeker niet genoeg om mee aan de slottijdrit te beginnen. Wordt het daadwerkelijk een duel Hart-Hindley, dan zal de Australiër echt weg moeten rijden van zijn Britse collega.

De vraag is of Wilco Kelderman volledig hersteld is van zijn zware inspanning over de Stelvio. De roze trui zal hem in ieder geval vertrouwen geven en ook het feit dat de beklimmingen naar Sestriere niet extreem zwaar zijn, speelt in het voordeel van Kelderman. Een lopende klim aan een gemiddelde van 6% is op maat voor de tempoklimmer die hij is. Het is voor Kelderman zaak zijn wagonnetje aan te haken bij INEOS Grenadiers en bij Hindley. Begint hij met een voorsprong aan de tijdrit? Dan is hij de favoriet voor de eindzege.

Een gevaarlijke klant is Pello Bilbao. De Spanjaard van Bahrain McLaren heeft zich in de schaduw opgewerkt naar de vierde plaats van het klassement, binnen anderhalve minuut van de roze trui. Zijn prestatie in de Stelvio-etappe was indrukwekkend en ook Bilbao, de Spaanse kampioen tijdrijden, heeft een sterke chrono in de benen. Mocht hij aanvallen, dan is het de vraag wie hem terug gaat halen. Is Tao Geoghegan Hart bang voor zijn podium, of vreest Team Sunweb de eindzege uit handen te geven? Bilbao kan weleens een hoofdrol spelen op weg naar Sestriere.

Jakob Fuglsang lijkt ook zijn tweede adem gevonden te hebben. Stelde hij in de eerste twee weken nog teleur, kwam hij er in de etappe over de Stelvio goed doorheen. De ervaren Deen is daardoor nu zesde in het klassement, al lijkt hij kansloos voor de eindzege. Op de laatste rustdag zinspeelde hij al op een gooi naar een ritoverwinning, en waarom niet zaterdag? De Astana-kopman zal door de top-3 niet als gevaarlijk beschouwd worden.

Het verschil met de andere klimmers werd donderdag duidelijk. De veer van João Almeida brak definitief, Fausto Masnada bleef bij zijn ploeggenoot maar kon ook niet veel beter, Vincenzo Nibali is niet goed genoeg om te wedijveren met de jonge garde, Domenico Pozzovivo moest al vroeg afhaken en ook het BORA-hansgrohe-duo Patrick Konrad en Rafal Majka zakte er doorheen. Wil een van hen de rit winnen, dan zullen ze hun topvorm moeten vinden en vroeg aan moeten vallen.

Anders is het kijken naar de vluchters. In de eerste honderd kilometer kan een groep met aanvallers een grote voorsprong bijeen rijden. Dan komen, zoals vaker deze week, de gebruikelijke namen naar voren. Ben O’Connor (NTT Pro Cycling) zweeft op een roze wolk na zijn ritzege in Madonna di Campiglio en zijn nieuwe contract bij AG2R Citroën.

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) zal een laatste gooi willen doen naar etappesucces, evenals Ilnur Zakarin (CCC). Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) kan in deze rit de kers op de taart zetten: de bergtrui definitief binnenslepen en misschien een tweede ritzege pakken.

Team Sunweb zal een kopgroep maar wat graag laten rijden, dan zijn de bonificatieseconden onderweg en aan de finish (10, 6, 4 seconden) in ieder geval weg. Als een klassementsploeg de kopgroep terug wil halen, zal dat INEOS Grenadiers zijn. Team Sunweb kan de krachten dan sparen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tao Geoghegan Hart

*** Jai Hindley, Pello Bilbao

** Wilco Kelderman, Jakob Fuglsang, Patrick Konrad

* Ben O’Connor, Thomas De Gendt, Ilnur Zakarin, Ruben Guerreiro

Giro 2020: Deelnemerslijst

Weer en TV

In startplaats Alba is het zaterdagochtend rond de 15°C, droog en bewolkt. Ook op Sestriere blijft het de hele dag droog, verwacht Buienradar. De temperatuur is op ruim 2.000 meter hoogte wel een stuk lager, rond de 5°C en 7°C. Mogelijk breekt aan het eind van de middag nog de zon door.

Eurosport is de exclusieve rechtenhouder van de Giro-beelden. De sportzender begint om 12.25 uur met de live-uitzendingen op Eurosport 1 en online op Eurosport.nl. De NOS en Sporza hebben dit jaar niet de uitzendrechten.