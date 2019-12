Gidich en Pronskiy aangereden door auto tijdens training

Tijdens een trainingsrit in Spanje zijn twee jonge Kazachen aangereden door een auto. Het gaat om Yevgeniy Gidich en Vadim Pronskiy. Gidich kwam er met een licht gekneusde hand goed vanaf, terwijl Pronskiy een knieblessure overhield aan de klapper.

Het duo werd in de buurt van Altea aangereden, waarna ze ter controle naar het ziekenhuis werden getransporteerd. De knie van Pronskiy, die komend jaar als prof voor Astana debuteert, moest worden gehecht.

Gidich escaped with a small hand bruising, while Pronskiy has got a serious knee injury and a few stitches have been applied on his chin. #AstanaProTeam pic.twitter.com/vnoSzGFiFN

