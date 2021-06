Gianni Meersman wordt ploegleider bij Alpecin-Fenix

Gianni Meersman verlaat Pauwels Sauzen-Bingoal en wordt ploegleider bij Alpecin-Fenix. De ploeg van de gebroeders Roodhooft was op zoek naar een extra ploegleider voor het drukke wegprogramma en ziet in Meersman de geknipte figuur.

De 35-jarige Meersman kende een succesvolle carrière als wegwielrenner met onder meer ritzeges in de Vuelta a España en Parijs-Nice, maar moest in 2016 onverwachts een punt zetten achter zijn wielerloopbaan wegens hartritmestoornissen. In oktober 2017 werd hij door Jurgen Mettepenningen, teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal, opgepikt om de rol van ploegleider te vervullen binnen diens veldritteam.

Meersman was de laatste jaren dus voornamelijk actief in het veld, maar de liefde voor de weg bleef. Dat is ook Alpecin-Fenix niet ontgaan en dus besloot de ploeg van Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Jasper Philipsen de West-Vlaming aan te trekken. Meersman zal in de Tour des Régions Wallons voor het eerst in de volgwagen van zijn nieuwe werkgever zitten.

Het BK in Waregem van aanstaande zondag wordt Meersmans laatste opdracht voor zijn huidige team Pauwels Sauzen-Bingoal.