Giacomo Nizzolo ondergaat CT-scan vanwege vermoedelijke handbreuk

Giacomo Nizzolo ondergaat vandaag een CT-scan omdat er een vermoeden is van een breuk in zijn linkerhand. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. De snelle man van Israel-Premier Tech kwam zaterdag in de finale van Milaan-San Remo ten val.

Voor het grootste deel van Milaan-San Remo zag het er veelbelovend uit voor Nizzolo. De sprinter kon de aanvallen van zijn concurrenten volgen en overleefde de beklimming van de Poggio, maar vervolgens kwam hij ten val. “Het gebeurde in een afdaling, in een haarspeldbocht van de Poggio. Hoewel ik onmiddellijk weer opkrabbelde, kon ik Wout van Aert, Mathieu van der Poel en de rest niet meer bijhalen”, vertelde hij in gesprek met de Italiaanse sportkrant. “Het is jammer, want zelfs in 2020 (toen hij vijfde werd, red.) was ik niet zo sterk.”

Nizzolo bereikte uiteindelijk als achttiende de finish, op 21 seconden van winnaar Matej Mohorič. Mogelijk krijgt zijn schuiver in Milaan-San Remo nog een staartje. De 33-jarige Italiaan ondergaat vandaag namelijk een CT-scan omdat er een vermoeden is van een breuk in zijn linkerhand. Als dat inderdaad het geval is, zou dat een probleem zijn voor de volgende wedstrijden.