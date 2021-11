Giacomo Nizzolo mikt in 2022 op voorjaar, Giro d’Italia en WK

Giacomo Nizzolo hoopt volgend jaar te schitteren tijdens het voorjaar, in de Giro d’Italia en op het WK wielrennen. De 32-jarige Italiaanse sprinter maakt zich op voor een nieuw avontuur bij Israel Start-Up Nation, na enkele succesvolle seizoenen in Zuid-Afrikaanse loondienst.

Nizzolo koos vorige maand eieren voor zijn geld, tekende een tweejarig contract bij Israel Start-Up Nation en nam afscheid van het noodlijdende Qhubeka NextHash. De ervaren Italiaan kan niet wachten om aan zijn Israëlische avontuur te beginnen. Momenteel verblijft in Israël voor een trainingsstage van zijn nieuwe werkgever. In gesprek met Cyclingnews keek hij alvast vooruit naar het nieuwe wielerseizoen.

Nizzolo heeft al een idee wat hij allemaal wil bereiken in dienst van Israel Start-Up Nation. De sterke sprinter wil allereerst een goede klassiekercampagne afwerken, te beginnen met Milaan-San Remo. “Dat is altijd een verraderlijke wedstrijd, maar ik wil er graag in topvorm aan de start verschijnen. In de wedstrijden voorafgaand aan San Remo is het de bedoeling om naar mijn topvorm te groeien.

De Europese kampioen van Plouay heeft echter niet alleen maar oog voor ‘La Primavera’. “Ik heb de voorbije jaren geleerd dat ik in bepaalde klassiekers ver kan komen. Ik wil graag nog meer progressie boeken in het klassiekerwerk. Gent-Wevelgem is bijvoorbeeld een mooie wedstrijd, net als Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar was ik niet zo goed in de Ronde van Vlaanderen, maar voelde ik me ook ziek. Parijs-Roubaix? Die volgt wellicht te dicht op de Giro.”

WK-aspiraties

Na de klassiekers hoopt Nizzolo op sprintsucces in de Giro d’Italia, om vervolgens langzaam toe werken naar het WK wielrennen in het Australische Wollongong. Op het eerste gezicht lijkt het een parcours voor de rappe mannen, en dat is natuurlijk in het voordeel van een renner als Nizzolo. Het is alleen wel de vraag of de Milanees zal worden uitgespeeld als kopman, aangezien de nieuwe bondscoach Daniele Bennati een luxeprobleem heeft.

Met Sonny Colbrelli, Elia Viviani en Davide Ballerini zijn er meer Italiaanse sprintkapers op de kust. “Mijn doel is om komend seizoen zo goed mogelijk te presteren, maar dan hangt het natuurlijk ook af van de andere renners. Ik zal mijn best doen en dan zullen we wel zien wie uiteindelijk als kopman naar het WK mag. We hebben gelukkig meerdere opties. Ik moet komend seizoen gewoon veel wedstrijden winnen, dan kom ik in aanmerking.”