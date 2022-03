Giacomo Nizzolo kopman Israel-Premier Tech in Milaan-San Remo

Giacomo Nizzolo is de kopman van Israel-Premier Tech in Milaan-San Remo. De Italiaanse sprinter krijgt in La Primavera ook zijn sprinttrein bestaande uit Matthias Brändle, Alex Dowsett en Rick Zabel mee. “Ik heb vertrouwen in de kracht van het team en ik hoop op goede benen”, zegt Nizzolo.

“Er kan altijd veel gebeuren in een wedstrijd als Milaan-San Remo”, weet de 33-jarige sprinter, die in 2020 vijfde wist te worden in de voorjaarsklassieker. “Zeker in de finale kunnen dingen snel veranderen. De afgelopen jaren hebben laten zien dat er spectaculair gekoerst kan worden in de finale. De sleutel tot een goed resultaat is dat je niet moet stoppen met geloven. De wedstrijd is pas klaar na de finishboog, tot dat moment kan iedereen winnen.”

Voor Nizzolo wordt het zijn zevende deelname aan La Primavera. “Iedere renner wil deze wedstrijd winnen, en Italianen net een beetje meer. Ik houd nog meer van Milaan-San Remo, omdat ik uit Milaan kom”, legt hij uit. “Dat iedere renner, puncheur of sprinter, dit monument kan winnen, maakt het nog spannender. Dat geeft een speciaal gevoel.”

Ook de selectie van EOLO-Kometa is gepresenteerd. De meest ervaren renner in het Italiaanse ProTeam van managers Alberto Contador en Ivan Basso is de 37-jarige Francesco Gavazzi, die al tien keer aan de start stond van Milaan-San Remo. Zijn beste prestatie behaalde hij in 2017 toen hij vijftiende werd.