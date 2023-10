woensdag 4 oktober 2023 om 08:18

Gevallen Giulio Ciccone onzeker voor Ronde van Lombardije

Het is maar de vraag of Giulio Ciccone zaterdag aan de start zal verschijnen van de 117e editie van de Ronde van Lombardije. De Italiaanse klimmer van Lidl-Trek kwam dinsdag ten val in Tre Valli Varesine. Ciccone hield geen breuken of andere ernstige blessures over aan zijn crash, maar kampt wel met een ‘ernstige kneuzing’.

Dat heeft de Amerikaanse werkgever van Ciccone laten weten via social media. “Uit medische onderzoeken kwamen geen breuken aan het licht. Giulio heeft ook geen last van ander ernstig letsel, maar voelt – als gevolg van een ernstige kneuzing – wel erg veel pijn aan zijn bekken en de lumbale wervelkolom. Hij is inmiddels al ontslagen uit het ziekenhuis.”

De ploeg kan momenteel nog weinig zeggen over zijn deelname aan de Ronde van Lombardije, de koers die aanstaande zaterdag op het programma staat. “We zullen in de komende dagen zijn verdere fysieke toestand evalueren en beoordelen, en beslissen over zijn deelname aan Il Lombardia”, klinkt het.

🚑 Update on @giuliocicco1 🤕

Medical checks following Ciccone’s crash at #TreValliVaresine have ruled out any fractures. Giulio underwent a total-body CT scan that didn’t show any evidence of bone fracture or other serious injury.

However, due to the severe contusion suffered,… pic.twitter.com/UO8OcoXudw — Lidl-Trek (@LidlTrek) October 3, 2023

Ciccone demonstreerde afgelopen zaterdag, in de Giro dell’Emilia, nog zijn goede vorm. De 28-jarige Italiaanse klimmer eindigde in deze semiklassieker namelijk als achtste. Ciccone reed in het verleden al meerdere keren de Ronde van Lombardije. Voor zijn beste uitslag moeten we terug naar het coronajaar 2020: de renner eindigde toen als vijfde in de ‘koers van de vallende bladeren’.