Gestolen fietsen zijn teruggebracht naar Italië

De 22 fietsen van de Italiaanse ploeg die waren gestolen tijdens het wereldkampioenschap op de baan in Roubaix en vijf dagen later werden teruggevonden door de Roemeense politie, zijn naar Italië overgebracht. Dat bevestigde Italiaans bondsvoorzitter Cordiano Dagnoni in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “Ze zijn er allemaal, alleen ontbreken er een paar wielen.”

De 22 fietsen, waaronder de gouden exemplaren van de Italiaanse achtervolgingsploeg, werden gesloten bij het Hotel Mercure in Lille, in de nacht van 22 op 23 oktober. De fietsen waren in een busje gezet om te worden teruggebracht naar Italië, maar ’s ochtends bleken ze er niet meer te staan. Vijf dagen later werden de fietsen door de Roemeense politie teruggevonden tijdens een politieactie.

Intussen zijn de fietsen terug in Italië, bevestigde bondsvoorzitter Dagnoni. “Onze mecaniciens hebben ze maandag ingeladen en zijn meteen vertrokken”, vertelde hij aan de Italiaanse krant. “Nu zijn ze in Italië, in Montichiari. Ze zijn er allemaal, alleen een paar wielen ontbreken.” Onder de fietsen waren er twaalf van het model Pinarello Bolide, gebruikt door de achtervolgingsploeg die zowel olympisch als wereldkampioen werd.