Georg Zimmermann geeft na val op in Baskenland

Georg Zimmermann heeft na een val de Ronde van het Baskenland verlaten. De Duitse renner van Intermarché-Wanty-Gobert werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

Voor de vijfde etappe met aankomst in Ondarroa stond Zimmermann op de honderdste plaats in het klassement, op een halfuur van gele trui Brandon McNulty. Voor de 23-jarige renner was het zijn tweede koers voor Intermarché-Wanty-Gobert, sinds zijn overstap van CCC. Eerder dit jaar reed hij al de Franse eendagskoers Cholet-Pays de la Loire.

Zimmermann was niet de enige renner die ten val kwam in de vijfde etappe. Ook Simon Geschke en Carlos Canal liepen vroeg in de rit kleerscheuren op, maar konden wel verder. In aanloop naar de Gontzagaraigana, de tweede klim van de dag, gingen Tomasz Marczyński en Jon Barrenetxea tegen de grond. Na een kort oponthoud konden ze weer op de fiets klimmen.

#Itzulia2021 🇪🇸

Unfortunately, Georg Zimmermann has had to leave the race following a crash. He was taken to ambulance and will require further examinations. We will provide news shortly.

— Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) April 9, 2021