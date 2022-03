Gemengde gevoelens bij Jumbo-Visma na openingstijdrit Tirreno-Adriatico

Voor Jumbo-Visma was de inleidende tijdrit van Tirreno-Adriatico er een met twee gezichten. Jos van Emden eindigde na een prima tijdrit keurig in de top-10, maar klassementskopman Jonas Vingegaard verloor meer dan een halve minuut op Remco Evenepoel en Tadej Pogačar, de grootste favorieten voor de eindzege.

Vingegaard moest na de finish even bijkomen van zijn inspanningen. “Het was heel zwaar. Ik voelde me niet supergoed en heb niet mijn beste tijdrit gereden. Het is niet de beste start, maar we zullen zien hoe het de rest van de week gaat.” De Deen staat 27ste in het algemeen klassement, op 53 tellen van leider Filippo Ganna. De achterstand op Remco Evenepoel bedraagt na één etappe al 42 seconden.

Ploegleider Maarten Wynants houdt de moed erin. “We hebben vandaag een kleine tik gekregen in de strijd voor een goed eindklassement. We hadden op iets meer gehoopt, maar het was ook niet superslecht. Er kan nog veel gebeuren. We hadden goede hoop om met Edoardo (Affini, red.) mee te doen voor de overwinning, maar hij voelde zelf al direct dat het er niet in zat vandaag.”

“Hetzelfde geldt voor Jonas. Bij hem was het doel om zo dicht mogelijk bij de andere klassementsmannen te eindigen. Wij hadden op meer gehoopt en zij zelf ook. Jos reed wel een fantastische tijdrit. Achtste is heel knap als je het deelnemersveld bekijkt”, is Wynants van mening.