Geklopte Hugo Hofstetter: “Denk dat ik betaal voor val in Nokere”

Hugo Hofstetter moest vanmiddag genoegen nemen met een tweede plaats in de Bredene-Koksijde Classic. De Fransman werd nipt verslagen door Pascal Ackermann. “Ik kwam terug, terug bij Ackermann”, aldus Hofstetter op de site van zijn ploeg Arkéa-Samsic over de slotmeters van de koers.

“Maar ik denk dat ik vooral betaal voor mijn val in Nokere”, doelt de sprinter op Danilith Nokere Koerse. In die wedstrijd ging Hofstetter hard tegen het asfalt, maar haalde hij toch nog de streep, die hij zelfs als zevende passeerde. “Ik heb nog steeds pijn, maar ik beet opnieuw op mijn tanden en gaf het maximale. Ik heb geleden tijdens de wedstrijd en ook bij de finish.”

De gevolgen van de val zorgden niet alleen voor leed, maar ook voor een verminderde prestatie, gelooft Hofstetter. “Zonder val, denk ik dat het mogelijk was om nog te passeren”, aldus de 28-jarige renner, die Ackermann niet meer voorbijkwam en dus als tweede eindigde. “Normaalgesproken zou ik blij moeten zijn, maar nu ben ik teleurgesteld omdat ik constant aan het verbeteren was. Eén ding is zeker, ik heb veel zelfvertrouwen, zeker voor de komende koersen.”