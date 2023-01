Geen topnotering voor Jumbo-Visma in proloog Tour Down Under

Jumbo-Visma heeft dinsdag tijdens de proloog van de Tour Down Under 2023 geen top 10-notering uit de brand kunnen slepen. Kopman Rohan Dennis reed naar de vijftiende plaats en was daarmee de beste renner van Jumbo-Visma in de daguitslag.

De proloog werd in wisselende omstandigheden verreden. De eerste renners reden nog droog, maar daarna trok er een zomerse bui over Adelaide. Dat was vooral in het voordeel van de vroeg gestarte renners en dus ook Alberto Bettiol, de uiteindelijke ritwinnaar. De mannen van Jumbo-Visma kwamen er niet echt aan te pas, al wist Dennis met een vijftiende plek (op 17 seconden van Bettiol) wel de schade te beperken.

Dennis heeft dus nog altijd uitzicht op een goed klassement. “Daar gaan we nog steeds vol voor. Rohan eindigt vandaag als vijftiende en staat dus nog steeds tussen de top van het klassement. Hij reed een degelijke race tegen de klok. De komende vijf dagen zijn stuk voor stuk belangrijk en we zullen alert moeten blijven op de kansen die gaan komen. Rit drie en vijf zijn op papier het verraderlijkst, maar zoals gezegd kan er iedere dag van alles gebeuren”, geeft ploegleider Addy Engels aan.

Tim van Dijke

Tim van Dijke leek overigens wel op weg naar een top 10-klassering, maar een schuiver in een gladde bocht gooide roet in het eten van de Zeeuw. Van Dijke reed de proloog nog wel uit, maar was logischerwijs kansloos voor een goede klassering. Engels: “Tim was inderdaad heel goed bezig. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo zie je maar weer. Gelukkig kon hij zijn weg wel vervolgen.”

“Het is jammer dat niet iedereen kon starten in gelijke omstandigheden. Door een flinke hoosbui ontstonden er vandaag relatief grote tijdsverschillen. Dat is voor het complete deelnemersveld toch wel een aderlating, maar dat is nu eenmaal de situatie. Daar kunnen we niets meer aan veranderen”, besluit Engels.