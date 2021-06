Geen topdag voor Van der Poel op NK: “Op zo’n rondje is dat dodelijk”

Video

Geen titelprolongatie voor Mathieu van der Poel op het Nederlands kampioenschap. Hij moest de strijd zelfs voortijdig staken. Na afloop van de wedstrijd gaf hij voor de camera van WielerFlits dan ook toe dat hij geen superdag had.

“Op voorhand weet je dat er een paar sterke blokken zijn. Dan moet je tweehonderd procent zijn om daar iets tegen te kunnen doen. Die eerste aanval van mij was vrij vroeg om Oscar Riesebeek in de eerste groep te krijgen. Dat lukte. Nadien was het het scenario om er naartoe te rijden, maar daar was ik niet goed genoeg voor.”

“Ik had zeker geen goede dag en op zo’n rondje is dat dodelijk. Ik weet niet waarom ik niet goed genoeg was. Het kan eens gebeuren. Het zou makkelijk zijn als je altijd superbenen hebt, maar er moeten ook slechte dagen tussen zitten. Ik hoop dat de goede Van der Poel er zaterdag weer is.”

Zeker niet alles was kommer en kwel in het kamp van Alpecin-Fenix. Integendeel: Oscar Riesebeek had met een tikkeltje meer geluk zomaar de titel kunnen pakken. “Ik heb geprobeerd de boel een beetje bijeen te houden om Oscar wat meer in die zetel te houden. Hij is in goeden doen en vooraf kreeg hij dan ook het vertrouwen. Hij heeft het perfect gedaan.”