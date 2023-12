woensdag 20 december 2023 om 10:26

Geen klassieke aankomst bergop in Ronde van Valencia 2024, wel voldoende klimwerk

De organisatie van de Ronde van Valencia (2.Pro) heeft het parcours voor de eerstvolgende editie (31 januari tot en met 4 februari) van de ronde uit de doeken gedaan. De klimmers zullen vooral uitkijken naar de vierde etappe, met finish in Vall D’Ebo.

De 75ste editie van de Ronde van Valencia, in het Spaans de Volta a la Comunitat Valenciana, begint op woensdag 31 januari 2024 met een interessante etappe van 166 kilometer van Benicàssim naar Castellón. De renners krijgen onderweg drie beklimmingen voor de wielen geschoven, waaronder de Desierto de Las Palmas-klim. De top van deze beklimming ligt op goed vijftien kilometer van de streep.

Het is dus maar de vraag of de openingsrit zal eindigen in een sprint tussen de rappe mannen. Een spurt in rit twee is ook zeker geen sinecure, met de Alto Pla de Corrals – een klim van derde categorie – in volle finale. In de derde etappe lijken de sprinters wel aan hun trekken te komen. De rit van San Vicente del Raspeig naar Orihuela is, zeker voor Spaanse begrippen, in de finale behoorlijk vlak.











‘Een vlakke rit’ is zeker geen goede omschrijving voor de voorlaatste etappe van de Ronde van Valencia. De vierde rit mogen we zonder enige twijfel omdopen tot de koninginnenrit van de ronde. De renners bedwingen tussen startplaats Teulada Moraira en de finish in Vall D’Ebo ruim 3.6000 hoogtemeters. De koers zal normaliter ontploffen op de flanken van de Alto del Miserat (5 km aan 10,5%, met een piek tot 20%), de scherprechter bij uitstek.

Venijn zit hem in de staart

Eenmaal aangekomen in Vall D’Ebo is het zwaarste achter de rug, al moeten de klassementsrenners nog wel op hun hoede zijn voor een korte doch explosieve slotrit. Net als in de voorbije editie van de Ronde van Valencia trekken de renners over de bijzonder pittige La Frontera-klim (met percentages tot wel 18%), op weg naar eindbestemming Valencia. In de laatste pakweg veertig kilometer worden de vlakke wegen opgezocht.

Dat er echter nog veel kan gebeuren in deze slotrit, liet Rui Costa begin dit jaar zien in de 74ste editie van de Ronde van Valencia. De Portugese oud-wereldkampioen begon als de nummer zes in het klassement aan de slotetappe naar Valencia, maar slaagde er na een knotsgekke rit en finale nog in om Giulio Ciccone uit de leiderstrui te rijden.

Routeschema Volta a la Comunitat Valenciana 2024 (31 januari-4 februari)

31/01 – Etappe 1: Benicàssim – Castellón (166 km)

01/02 – Etappe 2: Canals – Mancomunitat de la Valldigna (164 km)

02/02 – Etappe 3: San Vicente del Raspeig – Orihuela (161 km)

03/02 – Etappe 4: Teulada Moraira – Vall D’Ebo (175 km)

04/02 – Etappe 5: Bétera – Valencia (93 km)