Geen hattrick Matthews in Québec: “Cosnefroy was te sterk”

Enkel Benoît Cosnefroy wist Michael Matthews van een derde overwinning op rij te houden in de Grand Prix Cycliste de Québec. Na dik 200 kilometer sprintte hij op luttele seconden van de juichende Fransman naar plaats twee. In de sprint hield hij onder meer Biniam Girmay (derde) en Wout van Aert (vierde) achter zich.

“De teleurstelling overheerst momenteel”, vertelt Matthews in het flashinterview. “Ik kwam heel dicht bij mijn derde overwinning op rij hier. Dat was mijn doel vandaag en het is natuurlijk jammer dat dat niet lukt. Maar een tweede plaats is nog steeds een goed resultaat en daar moet ik blij mee zijn.”

“Toen Cosnefroy ging keek iedereen naar Wout van Aert. Hij was de topfavoriet vandaag en iedereen keek naar hem om te achtervolgen. Hij had een renner net achter Cosnefroy rijden (Laporte, red.), dus hij pokerde wat, net als de rest in onze groep. Jammer genoeg was het uiteindelijk sprinten voor plaats twee, want Cosnefroy te sterk vandaag.”

Tevreden was Matthews wel met zijn benen. “Ik had een heel goede dag. Het parcours kon me vandaag niet heel erg pijn doen en ik had nog een goede sprint over. In voorbereiding op het WK voel ik dat de topvorm eraan zit te komen. Ik nu eerst nog uit naar zondag, waarin ik hopelijk opnieuw voor de winst kan gaan…”