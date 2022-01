Geen grote ronde voor Ide Schelling in 2022, focus op klassiekers

Ide Schelling zal dit jaar, mede op eigen verzoek, geen drieweekse rittenkoers betwisten. De 23-jarige Nederlander richt zich in 2022 vooral op het klassieke werk. Zo trekt hij eind februari naar België voor het Vlaamse openingsweekend.

Schelling maakte vorig jaar nog zijn debuut in de Tour de France en stond in 2020 al aan de start van de Vuelta a España, maar de rasaanvaller gooit het dit jaar over een andere boeg. De Zuid-Hollander hoopt met name te schitteren in de klassiekers. In februari volgt de eerste echte test met Omloop Het Nieuwsblad en een dag later Kuurne-Brussel-Kuurne.

Vervolgens zal Schelling deelnemen aan Le Samyn, Strade Bianche en Milaan-San Remo. De renner zal ook zijn opwachting maken in de Ardennenklassiekers. Het is voorlopig nog onduidelijk welke meerdaagse wielerkoersen Schelling zal betwisten in aanloop naar de belangrijkste voorjaarsklassiekers.

Zeker is wel dat Schelling niet zal meedoen aan de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España. “Ik vind dit een heel mooi programma. Wie houdt er nou van een drieweekse ronde?”, laat hij al lachend weten aan AD-journalist Daan Hakkenberg.

