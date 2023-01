Geen breuken voor Matteo Trentin na valpartij in Challenge Mallorca

Matteo Trentin is met de schrik vrijgekomen na een valpartij in de Challenge Mallorca. De 33-jarige Italiaan van UAE Emirates ging woensdag in zijn eerste koers van het seizoen, de Trofeo Calvià, onderuit en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Er kwamen echter geen breuken of andere ernstige blessures aan het licht.

Meerdere renners van UAE Emirates gingen in de openingskoers van de Challenge Mallorca tegen de vlakte, maar Trentin moest ook daadwerkelijk naar het ziekenhuis worden gebracht voor verder onderzoek. Uit röntgenfoto’s kwamen echter geen breuken aan het licht. “Matteo heeft alleen last van de nodige schaafwonden aan de linkerzijde van zijn lichaam”, liet zijn werkgever al weten via social media.

Meerdere valpartijen

Een andere renner van UAE Emirates die onderweg moest opgeven na een valpartij, was Brandon McNulty. De Amerikaanse klimmer maakte eveneens kennis met het asfalt van Mallorca, gaf er vervolgens de brui aan maar komt eveneens met de schrik vrij. McNulty was vorig jaar nog de beste in de Trofeo Calvià: de renner kwam toen na een knappe solo met grote voorsprong als eerste over de finish.

Ook nieuwkomer Tim Wellens en Mikkel Bjerg kwamen niet ongeschonden uit de Trofeo Calvià, al hielden ze slechts lichte schaafwonden over aan hun tuimeling.