Geen breuken vastgesteld bij Marco Haller na crash in Tour of Britain

Marco Haller heeft geen breuken overgehouden aan zijn valpartij in de Tour of Britain. Dat wijst onderzoek in het ziekenhuis uit. De Oostenrijker van BORA-hansgrohe, die in aanraking kwam met een motor, moest de Britse etappekoers al na een dag verlaten.

BORA-hansgrohe meldt dat Haller er vanaf is gekomen met enkel wat schaafwonden. De verwachting is dat Haller binnen een aantal dagen het trainen weer kan hervatten.

Of de Oostenrijker halverwege september weer in actie kan komen in het Kampioenschap van Vlaanderen en de Primus Classic, is wel nog de vraag.

MEDICAL UPDATE fortunately no fractures for @mhaller91 after his crash today @TourofBritain

he suffered some wounds but should be able to resume training in a couple of days. — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 4, 2022