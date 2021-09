Geëmotioneerde Vollering over pechdag in Leuven: “Heb die meiden niet kunnen helpen”

Demi Vollering kende zaterdag tijdens de wegwedstrijd op het WK een ontzettende pechdag. Nadat ze verschillende keren moest terugkeren in het peloton na materiaalpech en een valpartij was haar kruid zo goed als verschoten.

In de mixed zone in Leuven staat Vollering met tranen in haar ogen de pers te woord. “Ik heb die meiden niet kunnen helpen voor mijn gevoel. Na zoveel pech is het beste eraf en nu voel ik me schuldig. Die meiden gaan er vanuit dat ik mijn steentje bijdraag, dus probeerde ik in de finale Marianne nog naar voren te brengen, maar ik kon gewoon niet harder.”

Door de verschillende inspanningen om terug te komen was Vollering niet in staat om de koers hard te maken. “Op de klimmetjes had ik misschien iets willen proberen, want hoe zwaarder we de koers maken, hoe beter dat voor ons is. Maar het lukte me gewoon niet, het frisse was er bij mij vanaf.”

“Het plan was om Marianne in de sprint te helpen”, legt een snikkende Vollering uit. “Ik moet het nog terugkijken, maar ik geloof dat die Italianen vrij vroeg gingen en dat Marianne daardoor zelf een gaatje moest dichten. In zo’n wedstrijd gaat alles super snel en kun je niet altijd alles zien. Je zit op je limiet en het is ontzettend balen als het in de sprint niet goed lukt”, aldus Vollering.