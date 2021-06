Gebroeders Herrada verlengen contract bij Cofidis

Jesús en José Herrada zullen ook volgend seizoen uitkomen voor het Franse Cofidis. Jesús heeft voor twee seizoenen bijgetekend, José heeft zijn aflopende contract met één seizoen verlengd.

De 30-jarige Jesús Herrada koerst al sinds 2018 voor Cofidis en was al meerdere malen succesvol voor de ploeg van manager Cédric Vasseur. Zo won hij in 2019 de Ronde van Luxemburg, de eerste editie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en een etappe in de Vuelta a España. Dit jaar kwam hij als eerste over de streep in de Trofeo Serra de Tramuntana.

Jesús Herrada, die vandaag vijfde werd in de openingsetappe van La Route d’Occitanie, voelt zich thuis bij Cofidis. “Het is een grote familie. Ik voel me goed en wil het vertrouwen van de ploeg graag terugbetalen. Ik voel me op dit moment erg goed na een hoogtestage en ik hoop een etappe te winnen in La Route d’Occitanie. De etappes liggen me heel erg goed en ik hoop het te klaren!”

De vijf jaar oudere José Herrada is al jaren een gewaardeerde kracht en offert zich op voor zijn kopmannen. “Het is geweldig dat ik samen met mijn broer Jesús kan blijven koersen. Ik hoop mijn ervaring te delen met de jonge gasten.” Vasseur vult aan: “We hopen met Jesús nog meer wedstrijden te winnen, terwijl José een zeer ervaren wegkapitein is binnen de ploeg.”