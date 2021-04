Gaudu voert Groupama-FDJ aan in Waalse Pijl

Groupama-FDJ heeft de selectie voor de Waalse Pijl gepresenteerd. De Franse formatie schuift David Gaudu, maar kan ook Valentin Madouas en Rudy Molard uitspelen in de heuvelklassieker met aankomst op de Muur van Huy.

Het wordt voor Gaudu, die in de Ronde van het Baskenland de slotrit won, zijn vierde deelname aan de Waalse Pijl. Zijn beste prestatie is een negende plaats. Madouas werd al eens elfde en Molards beste uitslag in Huy is een negende plaats. De drie maakten in de Amstel Gold Race deel uit van het ‘peloton’ dat sprintte om de vierde plaats.

De selectie voor de Flèche Wallonne van Groupama-FDJ wordt gecompleteerd door Bruno Armirail, William Bonnet, Matthieu Ladagnous en Romain Seigle.

Selectie Groupama-FDJ voor de Waalse Pijl 2021 (21 april)

Bruno Armirail

William Bonnet

David Gaudu

Matthieu Ladagnous

Valentin Madouas

Rudy Molard

Romain Seigle