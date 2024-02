maandag 19 februari 2024 om 17:12

Gaia Realini verlengt contract bij Lidl-Trek met meerdere jaren

Gaia Realini zal nog minstens vier seizoenen uitkomen voor Lidl-Trek. De 22-jarige Italiaanse, die in korte tijd is uitgegroeid tot een van de beste klimmers in het vrouwenpeloton, heeft haar contract opengebroken en verlengd tot eind 2027.

Realini begon haar carrière in 2021 bij de bescheiden Italiaanse wielerploeg Isolmant-Premac-Vittoria, maar wist zich al snel in de kijker te rijden van de grote teams. In haar eerste jaar werd ze al elfde in het eindklassement van de Giro Donne en in 2022 wist ze zich in deze ronde ook meerdere keren te onderscheiden in de bergetappes. Het leverde haar een contract op bij Trek-Segafredo, nu Lidl-Trek.

Het bleek een schot in de roos, aangezien Realini in 2023 de grootste revelatie was op klimgebied. Ze begon meteen met een tweede plaats in het eindklassement van de UAE Tour, won de Trofeo Oro in Euro, werd derde in de Waalse Pijl, zevende in Luik-Bastenaken-Luik en derde in La Vuelta Femenina (+ een ritzege), Giro d’Italia Donne én de Tour de l’Avenir Femmes. Ze is 2024 begonnen met top 5-noteringen in de UAE Tour en Ronde van Valencia.

Verwachtingen

Deze prestaties leveren haar nu een nog langere verbintenis op bij Lidl-Trek, tot eind 2027. “Mijn eerste seizoen bij de ploeg overtrof mijn stoutste verwachtingen”, aldus Realini. “De verwachtingen liggen nu nog hoger: deze grote uitdaging willen we aangaan. Door mijn contract te verlengen, laat ik zien dat ik ontzettend graag voor deze ploeg koers. En ook dat ik me ontzettend gewaardeerd voel.”

“De grootste les die ik heb geleerd bij Lidl-Trek, is om nooit op te geven, zelfs niet in de moeilijkste situaties. Ik heb bij deze ploeg ingezien dat fietsen een teamsport is. Ik heb me nooit alleen gevoeld. Ik heb altijd kunnen rekenen op een sterke ploeg aan mijn zijde, waardoor ik mijn volledige potentieel kon benutten en nog meer zelfvertrouwen heb opgedaan. Ik zal nu de reis voortzetten, om mijn grenzen nog verder te verleggen.”