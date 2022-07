Fysiek herstel door goede nachtrust is van essentieel belang voor Team Jumbo-Visma

Ad

Tijdens de drie grote wielerrondes Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta Espana is Team Jumbo-Visma telkens ruim een maand weg van huis. Toch slapen de renners daar niet minder om. Het comfort van thuis hoeven ze niet te missen, want een persoonlijk matras reist met het wielerteam het hele land door van hotel naar hotel. Matrassenmerk M line ondersteunt de ploeg met een goede nachtrust, zodat men overdag topprestaties kan leveren. Joop Zoetemelk, één van de beste wielrenners die Nederland gekend heeft, zei het jaren geleden al: ‘De Tour win je in bed!’

Voor aanvang van het wielerseizoen kijkt iedereen al reikhalzend uit naar de ronde van Italië, Frankrijk en Spanje. Deze evenementen worden over de hele wereld gevolgd en kennen met de roze, gele en rode trui felbegeerde hoofdprijzen. De organisatie zorgt dan ook dat alles tip top geregeld is en laat niets aan het toeval over. Zo worden alle wielerploegen de gehele ronde over diverse hotels verdeeld. Het is echter onmogelijk om tijdens de hele wielerronde een vijfsterren verblijf te regelen voor alle deelnemers. Dit betekent dat er ook weleens mindere slaapvoorzieningen beschikbaar zijn. Harde bedden, doorgezakte boxsprings en een niet werkende airconditioning zijn geen uitzondering. “Na elke etappe wacht een ander hotel met een andere kwaliteit. Laten we zeggen dat de Fransen er vaak andere standaarden op nahouden”, zegt Tijn Cuppen, sportmarketeer bij M line. Om niet voor zulke verrassingen te komen staan fietsen renners als Primoz Roglic, Wout van Aert en Jonas Vingegaard nergens heen zonder hun eigen M line matras en kussen. Twee matrassenmannen haasten zich voor het peloton uit met de M line bus vol matrassen en kussens om te zorgen voor een optimale nachtrust met de vertrouwde M line producten in ieder hotel.

Hoe zorgt M line voor optimale nachtrust?

De samenwerking tussen M line en de Nederlandse wielerploeg stamt al uit 2015, destijds met de ploeg van Belkin. “Het contact ontstond online, toen we hen veel succes wenste met de Tour de France”, weet Cuppen. Zij waren toen heel erg bezig met het onderwerp nachtrust. Welke details dragen bij aan een optimaal presterende sporter? Ze vroegen of M line hen daarbij kon helpen.” Inmiddels rijden er twee ‘matrassenmannen’ mee met de Tour, in een busje vol matrassen, kussens, dekens, dekbedovertrekken, airco’s en verduisterende gordijnen. Ze maken de bedden op én ontsmetten de ruimte wanneer ze klaar zijn. “Elke renner heeft spullen met zijn eigen naamtag erop, want slaapgewoonten en lichaamsbouw is voor iedereen anders en dus is ook het gewenste slaapcomfort erg persoonlijk”, legt Cuppen uit. “Voorafgaand aan het wielerseizoen nemen we de tijd om iedere nieuwe renner van slaapadvies te voorzien. De uitkomsten nemen we mee tijdens de grote wielerrondes en omdat dit maar drie maanden in het jaar betreft, ontvangen ze voor hun eigen slaapkamer op het thuisadres dezelfde M line matrassen en kussens.”

Tour de Tietema schiet te hulp

Matrassen sjouwen van hotelkamer naar hotelkamer is een hels karwei. Tijdens iedere etappe leveren de matrassenmannen van M line topprestaties om dit voor elkaar te krijgen. Daarom schoten Josse en Devin, van YouTube sensatie Tour de Tietema, hen te hulp tijdens de Tour de France. Met deze extra handjes was er ruimte om de renners van Team Jumbo-Visma op hun wenken te bedienen en kregen zij de kans om hun speciale slaapkamerwensen door te geven.

Effecten van een goede nachtrust

Binnen Team Jumbo-Visma is Mathieu Heijboer als ‘Head of Performance’ bezig om niets aan het toeval over te laten wat betreft optimale prestaties van de renners. Samen met inspanningsfysioloog en embedded scientist Gerard Rietjens blijven ze alle facetten optimaliseren die invloed hebben op de prestaties op de fiets. “Slaap is het belangrijkste herstelmiddel voor een renner en voor de mens in het algemeen. De enorme inspanning die tijdens de etappes geleverd wordt, brengt het lichaam schade toe. Om de volgende dag opnieuw zo’n prestatie te leveren, is voeding en slaap essentieel voor een goed herstel”, geeft Heijboer aan.

In de wielersport is, net als bij schaatsen, het verschil tussen winnen en verliezen soms een honderdste van een seconde. Zeker bij de sprint die de renners er net voor de eindstreep nog weten uit te persen. Met de verschillende inzichten vanuit de wetenschap kan dat verschil met de concurrentie gemaakt worden door de onderdelen materiaal, voeding en slaap constant te onderzoeken en verbeteren. “Om optimaal te presteren traint een renner 2-6 uur per dag, eet diegene 2-4 uur per dag en slaapt hij 8-12 uur per dag”, laat Rietjens weten. “De meeste tijd gaat dus naar het fysieke herstel. Daarom moeten we de voorname rol van diepe slaap optimaal benutten.” Wanneer de diepe slaap verstoord wordt, komt er een knauw in het herstel. Daarnaast lopen de renners meer risico’s: afname in alertheid, verminderde aandacht, langere reactietijd, geheugenproblemen, slechtere motorische coördinatie, minder efficiëntie en minder correcte informatieverwerking liggen op de loer.

Het team heeft dus zelf geen invloed op waar ze precies slapen tijdens de grote wielerrondes, maar ze kunnen er wel voor zorgen dat de omstandigheden zo goed mogelijk zijn. Dat is ook deels de verantwoordelijkheid van de renners zelf. “Je hebt het meeste baat bij routine: slapen en opstaan op gezette tijden. In een koele en donkere kamer”, weet Cuppen nog toe te voegen. De grote droom en gezamenlijke doelstelling om de roze, gele, rode of groene trui in veilige haven te brengen, blijft voor de beste wielerploeg van de wereld iedere ronde opnieuw gelden. Van die uitdagingen liggen ze niet meer wakker.