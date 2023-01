Froome van start in Cadel Evans Great Ocean Road Race: “Onze puncheurs helpen”

De Cadel Evans Great Ocean Road Race staat zondag 29 januari pas op het programma, maar de selectie van Israel-Premier Tech is al bekend. Chris Froome blijkt de WorldTour-eendaagse ook aan zijn programma te hebben toegevoegd. De viervoudig Tourwinnaar zal vooral een ondersteunende rol hebben, vertelt hij op de site van de organisatie.

“Het is een zware wedstrijd, met altijd een flinke schifting in de finale”, weet Froome, die in 2017 ook al eens aan de start stond van de Australische koers. “Ik ga proberen om onze puncheurs Corbin Strong en Dayl Impey zo goed mogelijk te helpen.” De Brit reed vorige week de Tour Down Under, die hij als 117de afsloot. Volgende maand zal hij aan de start staan van de Tour du Rwanda (29-26 februari). Hoe de rest van Froome zijn seizoen eruit zal zien, is nog niet bekend, maar hij heeft al wel laten weten graag deel te nemen aan de Tour de France.

Naast Froome, Strong en Impey, beschikt Israel-Premier Tech in de Cadel Evans Great Ocean Road Race ook over Simon Clarke, de nummer twee van het afgelopen Australisch kampioenschap. Verder bestaat de selectie uit Taj Jones, Sebastian Berwick en de Canadees Derek Gee.